WKN Dufry-Aktie: A0HMLM

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie: D2J

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie: DUFN

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie: DFRYF

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (06.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Handels-Update: Asien immer noch mit zweistelligem, aber geringerem Wachstum; Lateinamerika immer noch beeinträchtigt; Q3-Ziel org. Wachstum von rund +3%: In der südlichen EU (org. H1 18 +0.5%) sei im Juli ein ähnliches Wachstum erfolgt, wobei Spanien erneut leicht negativ gewachsen sei, was aber durch die Türkei, Griechenland und Italien habe ausgeglichen werden können. UK, Zentral EU (H1 -1,2%, ohne Verlust in Genf +3,3%) leicht besser mit gutem Wachstum in UK/Schweiz. Asien, Naher Osten, Ost-EU (H1 +22%) weiterhin mit zweistelligem Wachstum, aber wegen schwieriger Vergleichszahlen in geringerem Masse (H1 17 -1,5%, Q3 +4,4%). Lateinamerika (H1 +4,2%) immer noch durch Währungsabwertung beeinträchtigt (Q2 -1%). Nordamerika (H1 +7,7%) verzeichne weiterhin einen ähnlichen Trend.Anstieg der Konzessionsgebühren um +30 Bp hauptsächlich wegen MAG in Spanien; BOM auf Kurs: Die Konzessionsgebühren seien von 27,4% auf 27,7% angestiegen, was vollständig durch Verträge mit jährl. Mindestgarantie in Spanien erklärt werden könne (+6%), während der Umsatz leicht negativ ausgefallen sei. In GJ18 werde für die Gruppe ein Anstieg von +20 bis 30 Bp erwartet. BOM (CHF 50 Mio. Effizienzen mit CHF 26 Mio. in GJ18) sei in 39 Ländern (von insgesamt 64) lanciert worden und 14 seien bereits zertifiziert.An der Telefonkonferenz habe das Unternehmen aktuelle Geschäftszahlen für den Juli präsentiert, und diese würden ein ähnliches Wachstum wie in Q2 (org. +4,2%) zeigen; in Q3 würden zudem +3% erwartet, im gesamten GJ18 seien es +5%. Die Bruttomarge sollte sich um +30 bis 40 Bp verbessern. Aufgrund dieser Angaben habe der Analyst seine Umsatz- bzw. EBITDA-Prognose nur leicht angepasst, gehe aber von einem höheren Steuersatz aus (25% statt 22%).Den heutigen Kursverlust (-6% ggü. Hudson mit +11%) betrachtet Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, als Überreaktion und bekräftigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie (EV/EBITDA 19E: 8,5). Das Kursziel laute CHF 170,00. (Analyse vom 06.08.2018)Börsenplätze Dufry-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Dufry-Aktie:108,65 EUR -1,23% (06.08.2018, 13:04)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:123,05 CHF +1,44% (06.08.2018, 14:23)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456