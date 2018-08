ISIN Dufry-Aktie:

CH0023405456



WKN Dufry-Aktie: A0HMLM

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie: D2J

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie: DUFN

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie: DFRYF

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (03.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Nach einem organischen Wachstum von +7,2% in Q1 sei in Q2 die erwartete Abschwächung eingetreten (hohe Vergleichszahlen in Q2/2017 +8,7%), und mit +5,5% in H1/2018 habe es fast den Erwartungen entsprochen (E +6%). Die südliche EU (H1 +0,5%, Q1 -1,4%) habe eine leichte Verbesserung verzeichnet, GB/Zentral-EU nur geringfügig verändert (H1 +3,3%, Q1 +3,9%), Asien erneut mit hohem Wachstum (H1 +22%, Q1 +21%), ebenso Nordamerika (H1 +7,7%, Q1 +8,4%), aber Abschwächung in Lateinamerika (H1 +4,2%, Q1 +9,0%) aufgrund eines Rückgangs in Brasilien/Argentinien (Währungsabwertung).Die Bruttogewinnmarge habe um +30 BP auf 59,8% zugelegt und damit den Trend des Q1 fortgesetzt, während die EBITDA-Marge um 11,3% (+50 BP) angestiegen sei und sich in Q2 weniger stark verbessert habe, da die Konzessionsgebühren in H1 um +40 BP gestiegen seien (Q1 -20 BP). Die BOM-Implementierung habe sich jedoch positiv ausgewirkt.Der freie Cashflow habe CHF 330 Mio. ggü. CHF 128 Mio. in H1/2017 betragen, bei Investitionen von CHF 127 Mio. (H1/2017 CHF 152 Mio.). Das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA liege nun bei 2,95 (Jahresende: 3,6).Die H1-Zahlen hätten gezeigt, dass sich das organische Wachstum wie erwartet in Q2 verlangsamt habe. Für GJ 2018 rechne der Analyst nach wie vor mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich. Mit der Margenverbesserung sei das Unternehmen auf gutem Weg, eine Steigerung um +40 bis 60 BP im Gesamtjahr zu erreichen, unterstützt von BOM. Die schwache Performance in Lateinamerika beruhe vor allem auf der Währungsabwertung. In Lokalwährung sei die Entwicklung stabil gewesen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms von CHF 400 Mio. seien Aktien für CHF 250 Mio. zurückgekauft worden.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, wird seine Schätzungen nur leicht anpassen und bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 170,00. (Analyse vom 03.08.2018)Börsenplätze Dufry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:106,45 EUR -4,19% (03.08.2018, 11:24)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:CHF 122,60 -4,92% (03.08.2018, 12:42)