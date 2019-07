SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:

87,40 CHF -1,02% (30.07.2019, 11:01)



ISIN Dufry-Aktie:

CH0023405456



WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (30.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Positive Wachstumsdynamik: Dufry habe im 1H19 ein org. Plus von 2,2% bzw. eine Wachstumsbeschleunigung auf 2,3% im 2Q ggü. 2,0% im 1Q verzeichnet. Während neue Konzessionen zu einem Plus von 3,0% geführt hätten, sei das ber. Wachstum leicht negativ (-0,5%) geblieben - habe im Juni/Juli aber immerhin die Trendumkehr geschafft. Die Erholung habe auch in der Region EU/Afrika (OG: +3,9%) eingesetzt, dies v.a. dank der guten Performance in Spanien. In den Regionen APAC und Naher Osten habe die starke Wachstumsdynamik ungebrochen angehalten (OG: +13,9%). Während sich in Nordamerika das Wachstum verlangsamt habe (2Q: OG von 2,4% ggü. 5,3% im 1Q). Lateinamerika bleibe weiterhin ein hartes Pflaster (OG: -10,6%).Bruttogewinnmarge: +40 Bp: Die Steigerung verdanke sich v.a. kontinuierlichen Verbesserungen bei globalen wie regionalen Verhandlungen mit Lieferanten sowie strategischen Markeninitiativen.Ber. op. CF gesunken: Der bereinigte operative Cashflow sei von CHF 452 Mio. im Vorjahr auf CHF 409 Mio. gesunken. Grund hierfür seien v.a. saisonale Veränderungen beim Nettoumlaufvermögen, die sich im 2H aber wieder normalisieren dürften.Ausblick bestätigt: Mittelfristiges OG: 3 bis 4%; EFCF für GJ19: CHF 350 bis 400 Mio. In den ersten Juliwochen habe sich das Wachstum zudem weiter beschleunigt.Nächster Kursimpuls: 3Q19-Ergebnisse am 5. November (=)Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 125,00. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:78,82 EUR -0,83% (30.07.2019, 11:16)