Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (02.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Positiver Trend im Juli, ähnlich wie in H1: Schwierigere Vergleichsbasis in H2, hauptsächlich in GB, Spanien und Brasilien, aber Lateinamerika mit zweistelligem org. Wachstum, während in GB ein geringeres, aber dennoch starkes Wachstum erfolgt sei. Der CEO habe Wachstumsziel von +5 bis 6% für GJ 2017 bestätigt, was nach H1/2017 (+8,1%) eher konservativ erscheine. Das org. Wachstum habe in H1/2016 -1,6% betragen, aber in Q3/2016 +1,3% und in Q4/2016 +5,6%. Q3/2017 sei das wichtigste Quartal für die Cash-Generierung.IPO von Dufry in Nordamerika (H1/2017 22% des Gruppenumsatzes) - in H2/2017: In Nordamerika würden Nahrungsmittel und Getränke 60% des Reiseeinzelhandels ausmachen (Welt 30%). Auch sei der Bereich Duty Paid viel wichtiger als der Bereich Duty Free. Dufry sei führend im Bereich Duty Paid/Convenience Stores, aber habe fast kein Engagement im F&B-Sektor. Mit einem IPO in Nordamerika könne Dufry in diese Kategorie expandieren, auch durch Übernahmen/Partnerschaften (um Know-how zu erwerben). Für GJ 2017 gehe der Analyst von einem Umsatz von CHF 1,7 Mrd. und einem EBITDA von CHF 198 Mio. aus - wenn man ein EV/EBITDA von 10 bis 12 annehme, ergäbe dies einen Wert von CHF 2,2 bis 2,4 Mrd.; wenn der IPO für 40% sei, würde dies Barmittel von rund CHF 0,8 bis 1,0 Mrd. ergeben. Mit dem IPO werde noch vor Jahresende gerechnet.In H1/2017 sei eine positive Wachstumsbeschleunigung mit einem org. Wachstum von +8,9% in Q2 erfolgt (Q1 +7,2%) und im Juli habe sich der Trend mit einem Wachstum wie in H1 fortgesetzt, aber in H2 werde eine schwierigere Vergleichsbasis bestehen. Der IPO der Nordamerika-Einheit eröffne Möglichkeiten im F&B-Sektor, wobei es sich um das wichtigste Reiseeinzelhandelsgeschäft (60% des Anteils) in Nordamerika handle. Der Analyst habe seine Schätzungen leicht angepasst.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 180,00. (Analyse vom 02.08.2017)Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:137,222 EUR (01.08.2017)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:CHF 155,10 +0,65% (02.08.2017, 09:41)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456