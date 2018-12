Hinzu seien Sorgen um eine abflauende Konjunktur gekommen. Unter anderem würden die Wirtschaftsdaten aktuell negativer ausfallen als von den Analysten erwartet. Jüngstes Beispiel dafür sei die deutsche Industrieproduktion gewesen, die im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,5% gefallen sei. Prognostiziert gewesen sei ein Zuwachs von 0,3%. Zudem habe auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter Schlagzeilen gemacht. Dabei hätten Anfang der Woche die Zeichen noch auf Entspannung gestanden. US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hätten sich am vergangenen Wochenende auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires auf einen "Waffenstillstand" geeinigt und deeskalierende Maßnahmen vereinbart.



Die Kapitalmärkte hätten zunächst erleichtert reagiert, aber die Freude habe nur kurz gewährt. Aus der versöhnlichen Außenpolitiker-Rolle sei Trump zügig in eine aggressivere Innenpolitiker-Rolle geschlüpft und habe die Märkte mit einem Tweet ("I am a Tariff Man") erinnert, dass Zölle weiter auf seiner Agenda stünden. Diese Befürchtungen hätten neue Nahrung erlangt, nachdem die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada bekannt geworden sei. Der chinesische Smartphone-Hersteller stehe im Verdacht, gegen die Iran-Sanktionen verstoßen zu haben. Vor diesem Hintergrund hätten die US-Behörden ein Auslieferungsgesuch an Kanada gerichtet.



Diese negative Grundstimmung werde zusätzlich genährt durch die bevorstehende Abstimmung zum Brexit im britischen Parlament. Am 11. Dezember trete das Unterhaus in Westminster zusammen und entscheide über den Scheidungsvertrag mit der EU. Inzwischen sei den Parlamentariern die Möglichkeit gegeben worden, auch über Änderungen am Vertragswerk abzustimmen. Am 13. und 14. Dezember werde dann ein regulärer EU-Gipfel stattfinden.



Und schlussendlich hätten die Proteste der sogenannten Gelbwesten in Frankreich die Börsen belastet. Die ökonomischen Auswirkungen seien derzeit noch unklar. In der Vergangenheit seien bei ähnlichen Vorkommnissen die französischen Wachstumseinbußen häufig überschätzt worden. Dem Vernehmen nach würden zahlreiche Konzerne Geschäftseinbußen beklagen, etwa in den Bereichen Infrastruktur und Einzelhandel. Damit sei es durchaus denkbar, dass bei dem einen oder anderen Unternehmen die Ergebnisse für Q4 negativ beeinflusst würden.



Ein nachhaltiger, dauerhafter Effekt auf die französische Wirtschaft oder den dortigen Aktienmarkt zeichne sich bislang allerdings nicht ab. Auf Wochensicht habe der CAC 40, der Leitindex der Pariser Börse, rund 2,7% an Wert verloren. Damit habe das Barometer dennoch besser abgeschnitten als viele andere europäische Indices. Noch scheinen die gelben Westen damit nicht zu roten Ampeln an der Börse geführt zu haben, so die Experten von Union Investment. (Ausgabe vom 07.12.2018) (10.12.2018/ac/a/m)







