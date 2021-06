Da Taiwan einer der regenreichsten Orte weltweit sei, sei die Wasserversorgung bisher nie ein Problem gewesen. Dies sei ein Vorteil für die Chip-Hersteller gewesen, da die moderne Halbleiterfertigung stark von einer stabilen Versorgung mit hochwertigem Süßwasser abhänge. Angesichts dieser historischen Dürre habe die taiwanesische Regierung beschlossen, die Bewässerung auf Zehntausenden Hektar Ackerland einzustellen, um die kostbare Wasserversorgung für die wichtigste Industrie des Landes, die Halbleiterindustrie, zu gewährleisten. In einigen Städten habe die Regierung sogar damit begonnen, den Wasserverbrauch zu rationieren, indem sie die Wasserversorgung für zwei Tage in der Woche aussetze.



Zwischenzeitlich hätten auch die Top-Chiphersteller der Insel, darunter TSMC, United Microelectronics und Winbond, ihre eigenen Notfallpläne für den Umgang mit der Wasserknappheit aktiviert, einschließlich der Mobilisierung von Wassertrucks. TSMC habe über 100 Wassertrucks für 30 Millionen USD bestellt, was nur der Anfang der unweigerlich steigenden Wasserkosten für das Unternehmen sein könnte. TSMCs weiterer Notfallplan setze auf eine Abwasseraufbereitungsanlage, die in der Lage sei, industrielles Wasser aufzubereiten, sodass es für die Herstellung von Halbleitern wiederverwendet werden könne.



Laut dem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens würden derzeit 156.000 Tonnen Wasser pro Tag verbraucht. Die Aufbereitungsanlage könnte bis 2024 67.000 Tonnen Wasser erzeugen, die in den Chip-Herstellungsprozess zurückfließen würden, also etwa 43 Prozent des Bedarfs. Allerdings könnte der Wasserbedarf in Zukunft deutlich steigen und dies nur eine marginale Entlastung bringen. Eine 200-W-EUV-Anlage (Extreme Ultraviolet Lithography), die für die Herstellung von Chips mit einer Größe von 7 nm oder darunter erforderlich sei, benötige 1.600 Liter Wasser pro Minute zur Kühlung. Eine herkömmliche DUV-Anlage (Deep Ultraviolet Lithography), die weniger moderne Chips herstelle, benötige hingegen nur 75 Liter pro Minute. Wenn sich also der Produktionsschwerpunkt auf modernere Chips (14nm oder darunter) verlagere, werde auch der Wasserbedarf der Chiphersteller steigen, und zwar drastisch.



Obwohl TSMC bei der ESG-Berichterstattung sehr transparent sei, versäume es jedoch potenzielle Wasserversorgungsrisiken, die zu Betriebsunterbrechungen führen könnten, exakt zu bewerten. In seinem CDP-Fragebogen zur Wassersicherheit 2020 habe das Unternehmen festgestellt, dass "Dürre das größte potenzielle Wasserrisiko ist, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Dürre "unwahrscheinlich" ist". Das, obwohl der WRI Aqueduct Water Risk Atlas zeige, dass sich viele Produktionsstätten in Gebieten mit mittlerem bis hohem Wassermangel befinden würden.



Dies würde sicherlich nicht nur TSMC betreffen. Auch andere Chiphersteller und Elektronikproduzenten in Taiwan könnten bald Betriebsunterbrechungen aufgrund von Wasserknappheit und anderen klimabedingten Ereignissen erfahren. Es könnte jedoch für sie gravierender sein, da sie weniger Ressourcen und Kompetenzen zur Problemlösung hätten.



Dies sei eines der Beispiele, bei denen das Verständnis und die Analyse der ESG-bezogenen Angaben eines Unternehmens entscheidend seien, da sie ein erhebliches operatives Risiko aufdecken würden. Die Experten würden die Dürresituation in Taiwan und die Notfallpläne, die die Chiphersteller für das unvermeidliche zukünftige Auftreten ähnlicher Situationen bereithalten würden, im Blick behalten. (04.06.2021/ac/a/m)





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Die Chiphersteller in Taiwan kämpfen nicht nur mit dem unerwarteten Corona-Ausbruch, sondern auch mit der schlimmsten Dürre seit mehr als einem halben Jahrhundert, so Mu Huang, Middle Office Manager, JK Capital Management Ltd., einem Unternehmen der La-Française-Gruppe.Dies werde einen nachhaltigeren Effekt auf die Halbleiterindustrie und die Wirtschaft der Insel haben, als man vermutet hätte.Viele Wasserreservoirs der Insel würden derzeit über weniger als 20 Prozent ihrer Kapazität verfügen. Bei einigen betrage der Wasserstand weniger als 10 Prozent, darunter auch Reservoirs, die hauptsächlich die Wasserversorgung der Forschungsanlagen sicherstellen würden.