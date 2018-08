XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

37,40 EUR +2,33% (06.08.2018, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

37,45 EUR +1,55% (06.08.2018, 11:50)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (06.08.2018/ac/a/d)







Bietigheim-Bissingen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlueMountain Capital Management, LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dürr AG stark an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlueMountain Capital Management, LLC verschärfen ihre Short-Attacke gegen die Aktien des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Die Finanzprofis des im Jahr 2003 gegründeten New Yorker Hedgefonds BlueMountain Capital Management, LLC haben am 02.08.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,70% auf 0,82% der Aktien der Dürr AG erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Dürr AG:1,05% AKO Capital LLP (01.08.2018)0,82% BlueMountain Capital Management, LLC (02.08.2018)0,51% Bloom Tree Partners, LLC (20.04.2016)Börsenplätze Dürr-Aktie: