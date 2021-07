Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (27.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) unter die Lupe.Dürr profitiere von einer Erholung der Autobranche und einem Boom bei der Holzverarbeitung. Nach einem starken Geschäft im zweiten Quartal und einer anhaltenden Dynamik habe der schwäbische Konzern die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. So sollten der Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis besser ausfallen als bisher angenommen. Damit hätten die im Vorfeld recht optimistischen Analysten recht behalten.Im laufenden Jahr stehe für die Dürr-Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt bisher lediglich ein Plus von rund 10% zu Buche. Das dürfte sich mit den guten Aussichten im Gepäck nun ändern. Die Dürr-Aktie arbeite an einem massiven Kaufsignal. Begleitet von positiven Analystenstimmen sollte sie mit dem Sprung über das Jahreshoch bei 37,08 Euro ein frisches Kaufsignal generieren und im Anschluss auch die 40-Euro-Marke hinter sich lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:35,72 EUR +1,30% (26.07.2021, 17:35)