ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services von Dürr ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Rund 60% des Umsatzes entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Weitere Abnehmerbranchen sind zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie

- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen

- Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik

- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik

- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie



Die Basis der führenden Marktpositionen sind globale Präsenz, eine ausgeprägte Innovationskultur und die Kundenorientierung der 15.200 Dürr-Mitarbeiter. Dürr ist in 28 Ländern direkt vertreten und erzielte 2016 einen Umsatz von 3,6 Mrd. Euro. (26.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux:Hans-Joachim Heimbürger, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Die Auftragslage des schwäbischen Konzerns sei besser als vom Markt erwartet, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Kursrücksetzer der Dürr-Aktie nach der Zahlenvorlage biete Anlegern eine Kaufgelegenheit.Hans-Joachim Heimbürger, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Dürr-Aktie bestätigt und das Kursziel von 86 auf 88 Euro erhöht. (Analyse vom 24.02.2017)Börsenplätze Dürr-Aktie:75,50 EUR -0,24% (24.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:75,926 EUR -1,33% (24.02.2017, 22:25)