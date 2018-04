Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (12.04.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktie: Es wird brenzlig! AktienanalyseDer Anlagen- und Maschinenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) hat nicht zuletzt dank kräftiger Zuwächse bei der auf die holzverarbeitende Industrie spezialisierten Tochter Homag im vergangenen Jahr so viel verdient wie nie zuvor, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn nach Steuern sei um sieben Prozent auf 201,5 Mio. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Auch das EBIT habe mit 289,6 Mio. Euro einen neuen Bestwert erreicht, ebenso wie der Auftragseingang, der auf knapp 3,9 Mrd. Euro gestiegen sei. Die Umsatzzahlen würden ebenfalls wenig Anlass zur Kritik geben: Trotz des starken Wettbewerbsdrucks im Lackieranlagenbau-Geschäft seien die Einnahmen um vier Prozent auf 3,7 Mrd. Euro geklettert. Bereinigt um negative Währungseffekte und der verkauften Dürr-Ecoclean-Gruppe wären die Erlöse sogar um knapp zehn Prozent gestiegen.Von der positiven Ertragsentwicklung sollten auch die Aktionäre etwas haben: Der Anlagenbauer wolle für das Geschäftsjahr 2017 eine um 4,8 Prozent auf 2,20 Euro erhöhte Dividende zahlen - ebenfalls ein Rekord. Die Dürr-Aktie sei dennoch unter Druck geraten. Vor allem der Ausblick habe für lange Gesichter gesorgt: Zwar peile Dürr für 2018 einen Umsatz von bis zu 3,9 Mrd. Euro an, beim Auftragseingang rechne das Unternehmen jedoch bestenfalls mit einer Stagnation. Auch in puncto Profitabilität wage sich der Konzern nicht allzu weit aus der Deckung. Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge solle zwischen 7,4 und 7,8 Prozent landen, 2017 habe sie 7,8 Prozent betragen.Charttechnisch werde es damit brenzlig: Denn nachdem der Abwärtsschub Ende Februar noch von der Unterstützungszone zwischen 93 und 96 Euro aufgefangen worden sei, sei zuletzt auch dieses Niveau mit einem Schlag unterschritten worden. Auf der Suche nach weiteren wichtigen Unterstützungsmarken wird man nun erst wieder bei 80 und 75 Euro fündig, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2018)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:86,88 EUR +0,86% (12.04.2018, 12:43)