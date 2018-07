XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (02.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Das schwäbische Unternehmen habe Gratisaktien im Verhältnis 1:1 begeben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Voraussetzung für die Ausgabe der Gratisaktien sei die Verdoppelung des Grundkapitals von 88,6 Mio. auf 177,2 Mio. Euro im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Mai 2018 gewesen. Dabei seien offene Rücklagen in Grundkapital umgewandelt worden. Donies Einschätzung zur Dürr-Aktie bleibe unverändert.Entsprechend bleibt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die Dürr-Aktie. Rein technisch bedingt halbiere er sein Kursziel von 115 auf 57,50 Euro. (Analyse vom 02.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dürr-Aktie: