Trotz guter Quartalszahlen hätten die Papiere von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) am Freitag 8% verloren. Der Halbleiterkonzern habe bei der Vorlage der Geschäftszahlen erstmals innerhalb von zwei Jahren einen Preisrückgang bei Speicherkomponenten hinnehmen müssen, was zu Bedenken bei den Investoren geführt habe.



Nachdem GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) (+3,3%) aus dem Bieterrennen um das Verbrauchergesundheitsgeschäft von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ausgestiegen sei und Pfizer zusätzlich enttäuschende Studienergebnisse (Chantix) habe vorlegen müssen, sei der Pharmakonzern mit einem Minus von 3,1% aus dem Handel gegangen.



In der sich dem Ende zuneigenden Berichtssaison würden morgen noch der chinesische Automobilhersteller BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) sowie die schwedische Modekette H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) Zahlen vorlegen. (26.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der amerikanische Filehost-Anbieter Dropbox (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5) lieferte am Freitag ein erfolgreiches Börsendebut, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem im Preisbildungsprozess die ursprünglich festgelegte Preisspanne auf USD 18 bis USD 20 erhöht worden sei, sei der Preis - aufgrund der hohen Nachfrage - letzten Endes nochmals darüber bei USD 21 festgesetzt worden. Der Schlusskurs habe am Ende des ersten Handelstages bei USD 28,48 (+35,6%) gelegen.