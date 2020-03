Noch vor ein paar Wochen schien es fast, als ob der längste Bullenmarkt aller Zeiten nie enden würde, so Sascha Sadowski. Weder der Handelskrieg mit China noch Unruhen in den ölfördernden Ländern hätten die Stimmung an den Aktienmärkten nachhaltig trüben können. Hätte zu diesem Zeitpunkt jemand vorhergesagt, dass der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) innerhalb eines Monats fast 10.000 Punkte oder der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mehr als 5.000 Punkte verlieren würde, hätte man ihn wohl ausgelacht. Heute stelle sich die Situation völlig anders dar. Die Coronavirus-Pandemie habe weltweit zu massiven Kurseinbrüchen geführt und Vermögen im Milliardenbereich vernichtet.



"Die Bekämpfung der Pandemie erfordert einen Stillstand des öffentlichen Lebens. Wer kann sollte sich in die eigenen vier Wände zurückziehen und nicht mehr Kontakt zu anderen haben, als unbedingt nötig, um eine unkontrollierbare Ausbreitung zu verhindern. Das ist richtig und wichtig, um die Alten und Kranken vor einer potenziell todbringenden Gefahr zu schützen, solange es weder wirksame Medikamente noch einen Impfschutz gibt", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. "Nichtsdestotrotz muss man auch an die Zeit nach der Krise denken - und die stellt sich leider ebenfalls nicht allzu rosig dar. Eine Rückkehr zur Normalität, geschweige denn zu den goldenen Zeiten von vor ein paar Wochen, wird schwierig sein und lange dauern. Aktuell muss man leider davon ausgehen, dass wir erst einmal in eine Rezession schlittern werden, denn niemand weiß, wann die Krise überwunden sein wird."



Er sei davon überzeugt, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen dem weltweiten Shutdown zum Opfer fallen würden. Aber auch große Konzerne könnten in eine Schieflage geraten. "Von Einzelunternehmern und Arbeitnehmern, die ihre Lebensgrundlage verlieren, gar nicht zu sprechen. Aktuell ist nicht absehbar, wieviel Einkommen in der Krise verloren geht, beispielsweise bei Familien, wenn ein Elternteil unbezahlt zu Hause bleiben muss, um die Kinder zu betreuen und zu beschulen. Hinzu kommen diejenigen, die ihre Jobs aufgrund von geschlossenen Restaurants, Diskotheken oder Cafés verlieren, die Künstler und Kulturschaffenden, denen die Aufträge wegbrechen etc. Sie alle sind Konsumenten und ihr Geld wird der Wirtschaft auch nach der Krise fehlen. Daran können auch die angekündigten staatlichen Kredite nichts ändern."



Sowohl in Deutschland als auch in den USA hätten die Regierungen bereits umfangreiche finanzielle Hilfspakete angekündigt, doch die Märkte hätten diese Maßnahmen bislang nicht beruhigen können. "Es gibt einfach noch zu viele ungeklärte Fragen. Wer wird wann wieviel Geld erhalten? Werden die jetzt aufgelegten Hilfsfonds überhaupt ausreichen, sollte die Krise länger als die vorerst angekündigten vier Wochen andauern? Wer wird in der Zwischenzeit aufgeben müssen? Antworten darauf gibt es noch nicht und vor allem die Frage nach der tatsächlichen Dauer kann aktuell niemand beantworten", resümiere Sadowski. "All diese Faktoren sorgen für Unsicherheit und daher ist ein Ende der Talfahrt noch nicht in Sicht." (20.03.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Etwas Vergleichbares wie diese Pandemie haben wir noch nie erlebt, so Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX.Insofern seien Prognosen fast unmöglich. Insbesondere das Social Distancing und die vielen Schließungen von Unternehmen und Geschäften würden die aktuelle Situation so schwierig machen. Die Innenstädte weltweit würden Geisterstädten ähneln und auch wenn man hier in Deutschland bislang weitgehend um Ausgangssperren herumgekommen sei, müsse das nicht so bleiben. Die gesamte Wirtschaft stehe quasi still und werde später sicherlich mit Anlaufschwierigkeiten rechnen müssen.