Der russische Finanzsektor sei von zahlreichen Sanktionen betroffen: Einschränkung des Zugangs zu den internationalen Finanzmärkten, Unterbindung des Zugangs zum Swift-System für den internationalen Zahlungsverkehr und Einfrieren eines Teils der Reserven der russischen Zentralbank, die sich laut Reuters auf rund 300 Mrd. US-Dollar belaufen würden. Die USA würden den Erhalt von Zinszahlungen der russischen Zentral- und Staatsbank bis zum 25. Mai gestatten. Danach müssten US-Staatsangehörige jedoch eine Sondergenehmigung einholen, um weiterhin solche Zahlungen zu erhalten.



Auch die russischen Exporte (491 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021, Trade Map) seien betroffen - insbesondere aufgrund der Aussetzung der Öl- und Gasimporte durch die Vereinigten Staaten. Der Energiesektor, auf den der größte Teil der russischen Ausfuhren entfalle (43% im Jahr 2021 laut Trade Map), sei von den Auflagen bisher jedoch relativ unberührt geblieben. Die Europäer seien in hohem Maße von russischen fossilen Brennstoffen abhängig (EU-Importe im Wert von 99 Mrd. Euro, Quelle: Eurostat) und würden derzeit davor zurückscheuen, ihren wichtigsten Lieferanten in diesem Bereich zu sanktionieren.



Als Reaktion auf den Devisenmangel und den Absturz des Rubels habe die russische Notenbank interveniert, um die Währung zu stabilisieren. Kürzlich habe sie auch den Verkauf von Fremdwährungen bis zum 9. September ausgesetzt.



So gesehen scheine Russland seinen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen noch nachkommen zu können. Je länger die Sanktionen jedoch andauern und den Zugang zu Kapitalzuflüssen und Devisen weiter einschränken würden, desto größer werde das Risiko eines Zahlungsausfalls für Russland.



Am 5. März habe Wladimir Putin ein Dekret unterzeichnet, in dem er den Gläubigern feindseliger Länder, die Schulden in Fremdwährung halten würden, mit einer Rückzahlung in Rubel gedroht habe. Dies könne als Zahlungsausfall für diese Schuldenart gewertet werden.



Es gebe jedoch eine Reihe von Fremdwährungsanleihen, die eine Rückzahlung an die Gläubiger in Rubel unter bestimmten Bedingungen erlauben würden, was keinen Zahlungsausfall der russischen Schulden auslösen würde. Es sei daher schwer zu sagen, auf welche Anleihen sich die russische Regierung beziehe. Andererseits führe jede Änderung der Tilgungswährung, sofern sie nicht im Emissionsprospekt angegeben sei, zu einem Zahlungsausfall des Landes.



Russland zeige, dass es seinen Schuldendienst leisten wolle... vorerst. Am 16. März habe Russland seine Kupon-Tilgungsverpflichtungen in US-Dollar erfüllt - im Wert von 117 Mio. US-Dollar für zwei Emissionen, die 2023 und 2045 fällig würden, und habe damit einen unmittelbaren Zahlungsausfall vermieden. Aber 2022 würden noch etwa zwanzig Anleihen fällig, darunter 2 Mrd. US-Dollar am 4. April.



Angesichts der extremen Spannungen sei es schwierig, die zukünftigen Absichten des Kremls hinsichtlich eines freiwilligen Zahlungsausfalls zu beurteilen. Sollte es dazu kommen, wäre der Ruf des Landes beschädigt, und der Zahlungsausfall würde sich nachhaltig auf die künftigen Finanzierungskosten des russischen Staates bei internationalen Investoren auswirken. Ein freiwilliger Zahlungsausfall würde einen Verzicht des russischen Staates auf eine kurzfristige Normalisierung der Beziehungen zum Westen bedeuten. (30.03.2022/ac/a/m)







