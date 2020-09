Zumal fraglich sei, wie wirksam die Stimulation seitens der Notenbank sei. Aufgeschobene Investitionen und verminderter Konsum seien diesmal nicht die Folge eines Vertrauensverlustes, so wie 2008, als das Vertrauen ins Bank- und Geldsystem erschüttert gewesen sei. In der aktuellen Krise liege der Grund in einem Bedrohungspotenzial, das außerhalb des Einflussbereiches der Zentralbanken liege. Die Kluft zwischen Wallstreet und Mainstreet sei größer geworden. "Überspitzt ausgedrückt wird ein Angestellter in Kurzarbeit nicht deswegen auf Shopping-Tour gehen, weil die Apple-Aktie ihren Wert verdoppelt hat," so Behring.



Was bedeutet das für Anleger?



"So lange die Musik spielt, wird getanzt", meine Marko Behring. Also "Gewinner laufen lassen und sich an der guten Stimmung erfreuen. Dieser Trend kann auch länger anhalten." Er sollte nur nicht in Euphorie kippen.



Außerdem: genau beobachten, vor allem die monatlich gemeldeten Einkaufsmanagerindices, die bislang ein positives Bild zeigen würden. Auch der Hypotheken- und Immobilienmarkt sei wichtig. Welche Ausfallraten würden die Hypothekenbanken vermelden? Hier könnten die nächsten Monate entscheidend werden. Marko Behring warne: "Fangen die Marktteilnehmer an, trotz des locker sitzenden Zentralbankgeldes in den Risk-Off-Modus zu gehen, dann wäre dies ein klares Warnsignal."



Und "Vorsicht vor Euphorie", rate Marko Behring. Die Anleger sollten unbedingt auf Anzeichen euphorischen Überschwangs achten. "Viele Titel müssen in das Niveau ihrer aktuellen Bewertungen erst noch hineinwachsen - und das ist in einem schwierigen Umfeld alles andere als sicher." (02.09.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Viele Anleger vertrauen darauf, dass wir das Schlimmste der Corona-Krise bereits hinter uns haben, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Und tatsächlich würden an den Börsen seit Wochen die Kurse steigen. Für Marko Behring werde dieses Vorauslaufen der Aktienmärkte jedoch zunehmend zu einer Hypothek für die Zukunft. Er meine: "Wenn der Anstieg am Markt Bestand haben soll, dann sollte die Realwirtschaft die Entwicklung der Märkte nachvollziehen. Sonst könnte es auch einmal wieder abwärts gehen."Seit dem zweiten Weltkrieg habe man elf Rezessionen gesehen. In acht von elf Rezessionen sei es zu "Double Dips" gekommen - also einem neuerlichen BIP-Rückgang nach einer ersten Erholung. Ausnahmen sei die Rezession von 1953, der Abschwung in 1980 und jener im Jahr 1990 gewesen. In allen anderen Fällen sei es nach einer zwischenzeitlichen Erholung konjunkturell erst einmal mindestens ein weiteres Quartal abwärts gegangen.