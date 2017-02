Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,44 Euro +0,08% (09.02.2017, 14:33)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 66,63 -0,30% (09.02.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(09.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von Jefferies & Co:Aktienanalyst Brian Abrahams vom Investmenthaus Jefferies & Co bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die Quartalszahlen von Gilead Sciences Inc. seien solide ausgefallen. Allerdings seien die Ergebnisse von einer dramatisch unter den Markterwartungen liegenden Guidance überschattet worden.Die ohnehin niedrigen Erwartungen könnten das Abwärtsrisiko beim Aktienkurs etwas bremsen, so die Einschätzung von Analyst Brian Abrahams. Die Bewertung sehe weiterhin nicht teuer aus.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel unverändert mit "buy" ein, senken jedoch das Kursziel von 93,00 auf 83,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,30 Euro +0,69% (09.02.2017, 14:17)