Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (09.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.Die DraftKings-Aktie habe sich zuletzt verheißungsvoll entwickelt. Jetzt könnte es den nächsten Schub geben, denn in der kommenden Nacht starte in den USA die neue NFL-Saison. Davon dürfte auch der Sportwetten-Anbieter profitieren. Die Charttechnik bei DraftKings sehe derzeit jedenfalls sehr spannend aus. Die Aktie könnte schon bald die alten Hochs testen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.09.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:53,10 EUR -1,01% (09.09.2021, 08:31)