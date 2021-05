DER AKTIONÄR bleibt dennoch der Meinung, dass langfristig orientierte Anleger diesen Trend nicht verpassen und bei der Aktie von DraftKings dabeibleiben sollten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)



Börsenplätze DraftKings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

40,115 EUR -6,79% (07.05.2021, 20:50)



NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

49,065 USD -5,44% (07.05.2021, 20:36)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142R1041



WKN DraftKings-Aktie:

A2P205



Ticker-Symbol Deutschland DraftKings-Aktie:

8DEA



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (07.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Legalisierungs-Trend von Online-Sportwetten durch die US-Bundesstaaten halte unverändert an und habe DraftKings erneut einen Zuwachs an Spielern und rasant steigende Umsätze beschert. DER AKTIONÄR verrät, wieso die Aktie nach den besser als erwarteten Quartalszahlen dennoch rund vier Prozent verliert.Wie DraftKings heute veröffentlicht habe, habe die Zahl der monatlich aktiven und zahlenden Nutzer im ersten Quartal bei 1,5 Millionen gelegen. Ein deutlicher Zuwachs von 114 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und deutlich mehr als Analysten mit 1,3 Millionen erwartet hätten.Das starke Momentum zeige sich auch an der Umsatzentwicklung: DraftKings habe seine Umsätze um kräftige 253 Prozent auf 312 Millionen Dollar gesteigert und habe damit die Analystenschätzungen von 236 Millionen Dollar deutlich hinter sich gelassen.Damit sei es offensichtlich nicht nur der Nutzerzuwachs alleine gewesen, der für den rasanten Anstieg der Umsätze gesorgt habe. Vielmehr sei es DraftKings dank Sport-Großereignissen wie dem Super Bowl im Februar und der March Madness gelungen, mehr Erlöse mit den einzelnen Spielern zu erzielen. Die durchschnittlichen Umsätze pro Nutzer hätten um 48 Prozent auf 61 Dollar zugelegt.Angesichts der besser als erwarteten Performance im ersten Quartal sei es kein Wunder, dass die Geschäftsführung die Prognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt habe. Sei zuvor für 2021 mit Umsätzen in Höhe von 0,9 bis 1,0 Milliarden Dollar gerechnet worden, gehe das Management nun von 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar aus.Alleine 21 US-Bundesstaaten hätten bereits Sportwetten legalisiert und 13 würden aktuell an entsprechenden Gesetzesentwürfen arbeiten. Genügend Raum also für DraftKings, um die Umsätze auch in Zukunft mit hohem Tempo zu steigern.Es brauche jedoch Geschwindigkeit und Geld, um im aufstrebenden Online-Sportwetten-Markt die Marktführerschaft zu behaupten. Anleger sollten daher negative Faktoren wie die steigenden Marketing-Kosten sowie die dadurch weiter in die Ferne rückende Profitabilität nicht überbewerten. Im angespannten Gesamtmarkt für High-Growth-Aktien falle dies jedoch zunehmend schwer, insbesondere wenn gleichzeitig die hohe Bewertung der DraftKings-Aktie ins Auge steche.