Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (26.04.2021/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Nachricht vom starken Auftaktquartal 2021 bei Drägerwerk sei für die Experten (Anlegerbrief 03/2021) nicht überraschend gekommen. Der starke EBIT-Anstieg auf 129 Mio. Euro (Q1/2020: -0,6 Mio. Euro) und der währungsbereinigte Umsatzzuwachs um 28% auf 792,1 Mio. Euro würden Potenzial für weitere positive Überraschungen bieten.Ein Grund für diese starke Entwicklung sei die nach wie vor angespannte Pandemie-Lage. Solange Intensivstationen von steigenden Patientenzahlen berichten würden, stünden Schutzmasken und Atemgeräte weiter auf der Einkaufsliste von Kliniken und Krankenhäusern. Hohe Inzidenzwerte wiederum würden das Tragen von FFP-2 oder OP-Masken im öffentlichen Raum unvermeidbar machen. Die Experten hätten die Prognose für 2021 als zu konservativ eingeschätzt und mit leicht steigenden Umsätzen und Erträgen 2021 kalkuliert. Gestützt werde ihre Schätzung zudem von einer EBIT-Marge in Q1 von 16,3%. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2020 habe die EBIT-Marge knapp unterhalb von 10,5% gelegen.Die Experten würden davon ausgehen, dass die pandemiebedingte Nachfrage durch die Impffortschritte ab der zweiten Jahreshälfte abnehme. Spürbare Auswirkungen würden sich dann in den Zahlen 2022 zeigen. Doch selbst dann sei die Aktie noch günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: