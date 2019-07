Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

49,08 EUR -3,29% (17.07.2019, 13:29)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (17.07.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF), erhöht das Kursziel aber von 43 Euro auf 47 Euro.Drägerwerk habe nach vorläufigen Zahlen in Q2/2019 einen Umsatz von rund 634 (Vj.: 620,2) Mio. Euro erreicht (berichtet: +2,3% y/y; währungsbereinigt: +2,0% y/y). Das EBIT habe sich hingegen verschlechtert und sei negativ ausgefallen (rund -2 (Vj.: +3,2) Mio. Euro). Neben der geringeren Bruttomarge von 42,6% (Vj.: 43,3%; Q2/2017: 44,4%) würden höhere Investitionen in den Vertrieb das niedrige Ergebnis widerspiegeln. Daraus habe sich für das H1/2019 ein Umsatzwachstum von 10,8% (währungsbereinigt: +10,3%) y/y sowie ein EBIT von rund -12 (Vj.: -36,6) Mio. Euro ergeben. In Reaktion auf die Q2-Zahlen habe Drägerwerk den Ausblick für 2019 umsatzseitig konkretisiert und damit erhöht. Das Umsatzwachstum sehe das Unternehmen nun am oberen Ende der bisherigen Guidance (währungsbereinigt) von 1% und 4% y/y. Dies impliziere für das H2 eine deutliche Abschwächung der Wachstumsdynamik. Die Guidance für die EBIT-Marge (1% bis 3% (Gj. 2018: 2,4%)) sei bestätigt worden. Dies impliziere ein stärkeres H2 vs. H1. Der Auftragseingang habe in Q2 (+3,1% (währungsbereinigt: +2,9%) y/y) eine höhere und in H1 (+3,7% (währungsbereinigt: +3,1%) y/y) eine niedrigere Dynamik als die Erlöse gezeigt. Gottschalt habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2019e: 1,64 (alt: 1,43) Euro; EPS 2020e: 2,12 (alt: 2,04) Euro).Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, hält an seinem "verkaufen"-Rating für die Drägerwerk-Vorzugsaktie fest. (Analyse vom 17.07.2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:48,78 EUR -3,79% (17.07.2019, 13:58)