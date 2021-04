Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,45 EUR +0,79% (07.04.2021, 08:45)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (07.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Rally möglich - ChartanalyseDie Drägerwerk-Aktie (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) wurde im letzten Jahr kurzfristig stark gehypt und schoss an den Widerstand bei 107,45 EUR nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.An dieser Hürde sei die Aktie nach unten abgeprallt und sei auf 62,70 EUR abgefallen. Diese Marke habe der Wert im Dezember 2020 und März 2021 leicht unterboten. In beiden Fällen sei aber zügig Nachfrage aufgekommen. Die Bewegung seit Dezember könne als potenzieller Doppelboden angesehen werden. Die Nackenlinie liege bei 72,20 EUR.Gelinge der Drägerwerk-Aktie ein stabiler Ausbruch über 72,20 EUR, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte es zu einer Rally in Richtung 85,88 EUR kommen. Sollte die Aktie aber unter das Tief vom 1. April bei 65,85 EUR abfallen, dann würden die Chancen auf einen baldigen Abschluss der Bodenbildung sinken. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 60,70 EUR zu rechnen. (Analyse vom 07.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:70,45 EUR +4,68% (06.04.2021, 17:35)