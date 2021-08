Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (13.08.2021/ac/a/t)



Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Die finalen Zahlen für das Q2/2021 hätten den Mitte Juli vorgelegten Eckdaten (Umsatz, EBIT) entsprochen. Das erstmals veröffentlichte EPS habe im Rahmen der Analystenerwartung und des Marktkonsenses gelegen. Der Erlösanstieg sei auf eine höhere Nachfrage nach Atem- und Personenschutzprodukten (u.a. FFP-2-Masken) im Segment Sicherheitstechnik zurückzuführen gewesen. Das EBIT habe sich infolge überproportional gestiegener Herstellkosten und operativer Kosten verschlechtert. Die Auftragseingänge seien dagegen zurückgegangen. Drägerwerk habe die Mitte Juni angehobene Guidance für 2021 bestätigt.Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus, der weiterhin herrschenden Impfstoffknappheit in Schwellen- und Entwicklungsländern sowie noch nicht ausreichend hoher COVID-19-Impfquoten in Europa, rechne Gottschalt mit einer länger anhaltenden Nachfrage nach COVID-19 spezifischem Equipment (Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, FFP2-Masken, Corona-Selbsttests). Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (EPS: 8,27 (alt: 6,74) Euro) und 2022e (EPS: 3,59 (alt: 3,51) Euro) erhöht.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Drägerwerk-Vorzugsaktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 79 Euro auf 85 Euro angehoben. (Analyse vom 13.08.2021)