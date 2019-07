Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

48,78 EUR -3,79% (17.07.2019, 13:58)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

49,08 EUR -3,29% (17.07.2019, 13:29)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (17.07.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Nachdem der Jahresstart von einem sehr schwachen Vergleichs-Quartal Q1/18 und FX-Rückenwind geprägt gewesen sei, würden die jetzt veröffentlichten KPI's des Q2/19 eine "ordentliche" Entwicklung der Toplines zeigen, so die Kommentierung in der aktuellen Research Note der Research-Boutique aus Frankfurt/M. Die Book-to-Bill-Ratio sei jüngst etwas gestiegen. Die Profitabilität allerdings sei weiterhin schwach, die Brutto-Marge zu gering, so die EQUI.TS-Fachanalysten. Ferner laufe noch das Ertüchtigungsprogramm in der Medizintechnik, dass die Marge zusätzlich drücke. Die Finanzplanung werde vom Management nicht angepasst - es werde weiterhin, und richtigerweise, vorsichtig geplant.Es habe sich gezeigt, dass wohl auch 2019 ein Übergangsjahr mit gedrückter Profitabilität werde. Ziel sei es, agiler zu werden, so dass die anstehende Produktoffensive ab 2020ff nicht nur kurzfristig in Marktanteilsgewinne umgemünzt werden könne.Die Bewertung und das Vertrauen seien weiterhin niedrig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: