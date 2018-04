Disclaimer



Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Alle wichtigen Finanztermine entnehmen Sie bitte unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com unter Investoren/ Finanzkalender.



Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.draeger.com/Corporate/Content/pressemitteilung-erstes-quartal-2018-rnho8vjwm.pdf



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (26.04.2018/ac/a/t)







Lübeck (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk Q1-Quartalszahlen: Umsatz gesunken - Margen und Ergebnis rückläufig - AktiennewsDie Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat im ersten Quartal 2018 den Auftragseingang währungsbereinigt gesteigert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Umsatz ging hingegen zurück.Der Auftragseingang ging in den ersten drei Monaten nominal um 2,8 Prozent auf 621,4 Mio. Euro (3 Monate 2017: 639,4 Mio. Euro) zurück, währungsbereinigt legte er hingegen um 2,6 Prozent zu. Dräger konnte die Aufträge in der Region Afrika, Asien und Australien sowie in der Region Amerika währungsbereinigt steigern, während der Auftragseingang in Europa knapp unter dem Niveau des Vorjahrs blieb. Die Aufträge für Produkte der Medizintechnik legten in den ersten drei Monaten währungsbereinigt zu, die Nachfrage bei Produkten der Sicherheitstechnik war hingegen rückläufig. Der Umsatz von Dräger ging im ersten Quartal 2018 nominal um 7,4 Prozent auf 495,6 Mio. Euro zurück (3 Monate 2017: 535,0 Mio. Euro). Währungsbereinigt fiel der Umsatz um 2,5 Prozent."Dräger ist schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz ist zurückgegangen. Unser Ergebnis litt im ersten Quartal unter dem relativ niedrigen Umsatzvolumen und einer schwachen Bruttomarge. Gleichzeitig haben wir mit unseren Investitionen in F&E und Vertrieb begonnen. Darüber hinaus hat der starke Euro unser EBIT belastet", sagte Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. "Allerdings konnten wir den Auftragseingang währungsbereinigt steigern und damit legte auch unser Auftragsbestand weiter zu. Wir erwarten eine deutliche Steigerung in der Umsatzentwicklung in den kommenden Quartalen. Deshalb lassen wir unsere Umsatzprognose unverändert".Margen und Ergebnis rückläufigDie Funktionskosten lagen im ersten Quartal, bereinigt um Währungseffekte, um 6,6 Prozent über dem Vorjahresquartal. Die Vertriebs- und Marketingkosten stiegen währungsbereinigt um 5,5 Prozent. Währungsbereinigt erhöhten sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) um 14,5 Prozent. Die Verwaltungskosten erhöhten sich, bereinigt um Währungseffekte, um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.Insgesamt erwirtschaftete Dräger ein Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -39,8 Mio. Euro (3 Monate 2017: +2,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge fiel von +0,4 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nunmehr -8,0 Prozent. Das Ergebnis nach Ertragssteuern belief sich im ersten Quartal 2018 auf -29,0 Mio. Euro (3 Monate 2017: -0,7 Mio. Euro).AusblickFür das Geschäftsjahr 2018 erwartet Dräger weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 2,0 und 5,0 Prozent und eine EBIT-Marge zwischen 4,0 und 6,0 Prozent. Aufgrund der verhaltenen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und der Währungseinflüsse wird die EBIT-Marge vermutlich im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite liegen.