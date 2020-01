Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

51,90 EUR +1,96% (23.01.2020, 15:33)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (23.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Pingpong im Seitwärtstrend - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz wie geplant um gut sieben Prozent auf knapp 2,8 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Währungsbereinigt habe der Zuwachs bei sechs Prozent gelegen. Der operative Gewinn dürfte leicht gestiegen sein. Die EBIT-Marge habe den Angaben zufolge voraussichtlich bei 2,3 bis 2,5 Prozent und damit in der Nähe des Vorjahreswerts von 2,4 Prozent gelegen. Hier hätten Marktteilnehmer zwar mehr erwartet. Dass die Aktie nach den Zahlen zeitweise um mehr als zehn Prozent in den Keller gerauscht sei, hänge allerdings in erster Linie mit dem enttäuschenden Ausblick auf das laufende Jahr zusammen. Das Unternehmen stelle für 2020 nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ein bis vier Prozent in Aussicht - bei einer EBIT-Marge von ebenfalls ein bis vier Prozent. Das Management habe seine vorsichtigere Prognose damit begründet, dass Neuzulassungen derzeit mehr Zeit brauchten und unklar sei, wann der Konzern neue Produkte in den USA auf den Markt bringen könne. "Da müsste sich das Unternehmen nun noch sehr strecken, um die Markterwartungen zu erfüllen", habe ein Händler kommentiert.Aus technischer Sicht komme der Rücksetzer zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Wieder einmal habe sich der Widerstand um 56 Euro als zu große Hürde erwiesen. Damit rückt nun zwangsläufig die untere Begrenzung des übergeordneten Seitwärtstrends, in dem sich das Papier (von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen) nun schon seit über einem Jahr aufhält, bei rund 40 ins Blickfeld (aktuell: 50,83 Euro), so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2020)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:52,00 EUR +2,16% (23.01.2020, 15:26)