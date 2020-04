Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (09.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse der DZ BANK:Medizintechnik und Sicherheitstechnik sind die Betätigungsfelder der 1889 gegründeten Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF), so Oliver Saake, Leiter Produktmanagement Strukturierte Produkte bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.In Ersterem (Umsatzanteil: 65%) würden vor allem Geräte, Systeme und Dienstleistungen für die Akutmedizin her- und bereitgestellt. Das Sortiment umfasse u.a. Anästhesie- und Beatmungsgeräte, Systeme zur Thermoregulierung sowie Lösungen für die Überwachung von Patienten. In diesen Produktgruppen gehöre Drägerwerk zu den europa- bzw. weltweit führenden Anbietern. Telemetrie- und IT-Lösungen, Systeme zum Gas-Management sowie weitere Dienstleistungen und Produkte würden das Angebot abrunden.Aufgrund der aktuellen Corona-Krise stehe derzeit insbesondere das Geschäftsfeld Medizintechnik im Fokus der Investoren. Denn der Konzern profitiere mit seinen Beatmungsgeräten von der COVID-19-Pandemie. Der Bereich Medizintechnik ist unseres Erachtens aber nicht nur kurzfristig ein Wachstumsfeld, so Oliver Saake, Leiter Produktmanagement Strukturierte Produkte bei der DZ BANK. Die Gesellschaft habe es in den vergangenen Jahren durch ihre intensive Forschung und Entwicklung geschafft, von dem positiven Marktumfeld mit seinen übergeordneten Wachstumstrends zu profitieren. Dazu würden eine zunehmend älter werdende Bevölkerung und der damit verbundene höhere Bedarf an medizinischer Versorgung gehören. Gleichzeitig steige der Druck, die Kosten in den Gesundheitssystemen zu begrenzen, wobei effiziente Medizintechnik eine Stellschraube sei.Potenzial ergebe sich außerdem in Schwellenländern, weil sich dort die Gesundheitssysteme zügig verbessern würden. Aufgrund der starken Marktposition sowie einer überzeugenden Strategie gehen wir davon aus, dass Drägerwerk in der Lage sein werde, die sich daraus ergebenden langfristigen Chancen zu nutzen, so Oliver Saake, Leiter Produktmanagement Strukturierte Produkte bei der DZ BANK.Kurz- bis mittelfristig sehe man jedoch belastende Faktoren im zweiten Geschäftsfeld: Sicherheitstechnik (Umsatzanteil: 35%). Es umfasse Produkte, Systemlösungen und Dienstleistungen für den Personenschutz, Gasmesstechnik sowie ganzheitliches Gefahrenmanagement. Potenzielle, langfristige Wachstumstreiber seien strengere Sicherheitsvorschriften sowie ein wachsendes Umwelt-, Hygiene- und Sicherheitsbewusstsein. Zum Portfolio würden beispielsweise Atemschutzausrüstungen, Brandübungsanlagen sowie Alkohol- und Drogentestgeräte gehören.Grundsätzliche Risiken sehen wir in Einsparungen bei öffentlichen Budgets für Medizin- und Sicherheitstechnik sowie in einem weiterhin hohen Wettbewerb, so Oliver Saake, Leiter Produktmanagement Strukturierte Produkte bei der DZ BANK. Darüber hinaus hänge Drägerwerk sehr stark von seiner Innovationsfähigkeit ab. Das Portfolio muss durch intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf dem neuesten Stand gehalten werden, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link