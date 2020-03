Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

78,85 EUR +4,51% (17.03.2020, 09:16)



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,10 EUR (16.03.2020)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (17.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Drägerwerk-Aktie verkomme im vom Coronavirus geprägtem Marktumfeld allmählich zum Zocker-Papier. Seit dem Bekanntwerden eines Großauftrages für Beatmungsgeräte und Schutzmasken seitens der Bundesregierung würden sich Anleger auf die Aktie stürzen. Doch berechtigte Zweifel an der Nachhaltigkeit würden bleiben.Der Großauftrag für Drägerwerk sei ganz klar positiv zu werten. Analyst Eggert Kuls von Warburg Research habe den Auftrag als "sehr groß" eingestuft - zu einer Zeit, in der Dräger bereits am Limit produziere. Er betone jedoch auch in seiner aktuellsten Studie weiter Chancen und eben auch Risiken für das Unternehmen durch die Pandemie. Sobald der Kampf gegen das Coronavirus gewonnen sei, drohten deutliche Überkapazitäten in der Intensivpflege.Die bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geführten Analysten würden derweil mit einer Steigerung des EBIT von rund 66,6 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 90,8 Millionen Euro rechnen. Entsprechend solle sich das Ergebnis je Aktie von 1,38 Euro auf 2,78 Euro mehr als verdoppeln. Aktuell belaufe sich das Kurs/Gewinn-Verhältnis für 2020 auf 26. Fair!Für Zocker geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link