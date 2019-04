Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (16.04.2019/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Der Jahresstart sei von einem sehr schwachen Vergleichs-Quartal Q1/18 und FX-Rückenwind geprägt, ja beflügelt worden, schreibe das Researchhaus EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zu Dräger. Darum bereinigt seien Umsatzexpansion, wie auch Orderentwicklung "erfreulich", das hätten die vorab veröffentlichten KPI`s des Startquartals 2019 gezeigt.Die Kundenmärkte würden nach Auffassung der Aktienexperten unverändert Unsicherheit verzeichnen, seien gleichwohl durchaus im Wachstumsmodus.Es bleibe dabei, auch 2019 werde ein Übergangsjahr mit gedrückter Profitabilität. Das Ertüchtigungsprogramm in der Medizintechnik laufe inzwischen.Aktuell scheinen Thomas J. Schießle von der EQUI.TS GmbH die makroökonomischen Unsicherheiten von größerer Kursrelevanz; weshalb er die Drägerwerk-Aktie unverändert mit einer Halteempfehlung versieht. (Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link