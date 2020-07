Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

79,30 EUR -0,88% (31.07.2020, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

79,90 EUR -0,87% (31.07.2020, 16:19)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (31.07.2020/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "halten" ein.Nach den am 15.07.20 veröffentlichten Eckdaten habe der durch COVID-19-Effekte beflügelte Auftragseingang - wenn auch jüngst langsamer - angehalten. Nach Zusatzorders von EUR 745 Mio. im Q1/20 seien es im Q2/20 noch EUR 220 Mio. Extra-Bestellungen gewesen, so die Fachanalysten aus Frankfurt/M. Der H1/20-Ordereingang habe sich auf ca. EUR 2,3 Mrd. summiert (CC: +76% ggü Vj.).Die Guidanceanhebung für Gj 2020 habe so gesehen nicht mehr überrascht.Die erstmals am 17.01.20 veröffentlichte - und am 15.07.20 angehobene - Guidance 2020 unterstelle ein außerordentlich hohes originäres Erlöswachstum von 14 bis 22%. Jetzt wird eine EBIT-Marge zwischen 7 und 11% (Vj.: 2,4%) angepeilt, was auf ein Rekord-EBIT für das Gj 2020 von bis zu EUR 370 Mio. hinauslaufen könnte, rechnen die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH vor und erhöhen ihre Schätzung.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis habe sich durch den COVID-19-Ausbruch - zumindest kurzfristig - verbessert. Der kräftige und volatile Kursanstieg spiegelt das wider, weshalb Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Drägerwerk-Aktie bestätigt. (Analyse vom 31.07.2020)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: