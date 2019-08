Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

41,66 EUR +4,31% (19.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

41,64 EUR +4,00% (19.08.2019, 16:38)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (19.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Q2-Zahlenwerk habe die Mitte Juli vorgelegten Eckdaten (Umsatz, EBIT) bestätigt. Das erstmals präsentierte EPS sei hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig habe sich kein einheitliches Bild bezüglich der Bereiche und Regionen gezeigt. Für 2019 sei die Guidance bestätigt worden (u.a. währungsbereinigter Umsatzanstieg am oberen Ende der Spanne von 1% bis 4% y/y; EBIT-Marge: 1% bis 3%). Während der Analyst Drägerwerk zur Halbzeit umsatzseitig voll auf Kurs sehe (Q1-Q2: +10,3% y/y), bestehe margenseitig deutlicher Aufholbedarf (Q1-Q2: -1,0%).Die Auftragsentwicklung stelle sich nach Meinung des Analysten als solide dar (u.a. Book-to-Bill-Ratio: >1,0). Gottschalt habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2019 (u.a. EPS: 1,40 (alt: 1,64) Euro; Dividende je Aktie: 0,19 (alt: 0,21) Euro) und 2020 (u.a. EPS: 1,89 (alt: 2,12) Euro; Dividende je Aktie: 0,21 (alt: 0,23) Euro) reduziert.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des aktuellen Kursniveaus (deutlicher Kursrückgang seit unserer Kommentierung vom 17.07.) lautet das Rating für die Drägerwerk-Vorzugsaktie nun "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 47 Euro auf 45 Euro gesenkt. (Analyse vom 19.08.2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: