Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

60,90 EUR +18,25% (28.02.2020, 14:19)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

61,20 EUR +20,00% (28.02.2020, 14:32)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (28.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienmärkte würden in Extremsituationen gerne zu Übertreibungen neigen. So sei die Aktie des US-amerikanische Herstellers von Mund- und Körperschutz-Artikeln Alpha Pro Tech um mehr als 100 Prozent in die Höhe geschossen. Heute lege mit Drägerwerk ein heimischer Vertreter nach.Nachdem die Vorzugsaktien von Drägerwerk in dieser Woche vergleichsweise unbeschadet durch die von der Coronavirus-Krise verursachten Turbulenzen am Aktienmarkt gekommen sei, schieße der Titel nach oben raus. Der Grund liege auf der Hand: Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern stelle Atemschutzmasken her, die derzeit sehr stark nachgefragt würden.Bereits zur Wochenmitte hätten die Lübecker mitgeteilt, dass die Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz voll ausgelastet seien und kurzfristig nicht weiter erhöht werden könnten. "Es gibt wirklich erhebliche und umfängliche Lieferengpässe", habe Thomas Porstner, Geschäftsführer beim Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (PHAGRO), gesagt.Zur Stunden liege die Aktie knapp 20 Prozent im Plus und habe mit dem Sprung über die 60-Euro-Marke ein technisches Kaufsignal generiert. Wie eingangs geschrieben: Die Aktienmärkte neigen in Extremsituationen gerne zu Übertreibungen, die aber auch über mehrere Tage anhalten können, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link