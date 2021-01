Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (22.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Bundesregierung habe im Zuge der Lockdown-Verlängerung das Tragen der besser schützenden FFP2- oder OP-Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften angeordnet. Bei Drägerwerk, einer der Hersteller dieser Masken, könnte das positive für Impulse sorgen.Der Chef der Drogeriemarktkette dm, Christoph Werner, habe erklärt: "Wir bei dm können in den vergangenen Tagen eine abrupt gestiegene Nachfrage an medizinischen und FFP2-Masken sowohl in unseren dm-Märkten als auch im Onlineshop dm.de beobachten." Auch bei Wettbewerber Rossmann habe es geheißen: "Aufgrund der bundesweiten Anordnungen sehen wir uns mit einem ad hoc steigenden Bedarf konfrontiert." Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck daran, diesem gerecht zu werden.Drägerwerk stelle diese Masken her. Die Margen seien zwar überschaubar, doch die Preise könnten nun erhöht werden, weil die Produktionskapazität aufgrund der hohen Nachfrage ausgeschöpft sei.Es wäre nicht das erste Mal, dass die Drägerwerk-Papiere von einer steigenden Nachfrage im Rahmen der Corona-Pandemie profitieren würden. Während des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 hätten die Papiere bereits von einer stark anziehenden Nachfrage nach Masken und Beatmungsgeräten profitiert. Während es an den Börsen steil nach unten gegangen sei, seien die Dräger-Aktien nach oben geschossen. Dieses Kursniveau hätten sie anschließend aber nicht mehr halten können.Zudem dürfte Dräger mittelfristig von möglichen EU-Ausgabenprogrammen für Gesundheitsinfrastruktur und von wahrscheinlichen nationalen Investitionsinitiativen noch während und insbesondere auch nach der Pandemie profitieren.Die Mischung passt: Mit dem Sprung über die 70-Euro-Marke könnte die günstig bewertete Drägerwerk-Vorzugsaktie Fahrt daher aufnehmen und Kurs auf die 75-Euro-Marke und mehr nehmen, so der Experte Michael Schröder. DER AKTIONÄR setze im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link