Ausblick



Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet Dräger angesichts der dynamischen Umsatzentwicklung in den ersten neun Monaten nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 4,0 bis 6,0 Prozent. Die EBIT-Marge für das Gesamtjahr wird weiterhin in einer Bandbreite von 1,0 bis 3,0 Prozent erwartet.



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (30.10.2019/ac/a/t)





Lübeck (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk 9M und Q3-Zahlen: Auftragseingang und Umsatz währungsbereinigt gesteigert - AktiennewsDie Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat in den ersten neun Monaten 2019 währungsbereinigt bei Auftragseingang und Umsatz zugelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Auftragseingang wuchs in den ersten neun Monaten 2019 währungsbereinigt um 3,5 Prozent. Nominal legte der Auftragseingang um 4,4 Prozent auf 2.016,1 Mio. Euro zu (9 Monate 2018: 1.931,2 Mio. Euro). Die Aufträge nahmen insbesondere in Europa und Amerika zu, während sie in der Region Afrika, Asien und Australien auf dem Vorjahresniveau verharrten. Der Umsatz von Dräger legte in den ersten neun Monaten 2019 währungsbereinigt um 8,9 Prozent zu. Nominal stieg der Umsatz um 9,8 Prozent auf 1.898,8 Mio. Euro (9 Monate 2018: 1.729,1 Mio. Euro). Der Umsatz stieg dabei in allen Regionen, am stärksten in der Region Amerika sowie in Afrika, Asien und Australien."Unsere Umsatzentwicklung in den ersten neun Monaten 2019 sieht sehr ordentlich aus. Das rührt allerdings auch daher, dass das erste Halbjahr 2018 durch Lieferschwierigkeiten beeinträchtigt war, und wir mit einem guten Auftragsbestand in dieses Jahr gestartet sind", sagte Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. "Die Belebung des Auftragseingangs im dritten Quartal ist eine gute Basis für das anstehende Jahresendgeschäft."Drittes Quartal 2019Im dritten Quartal 2019 legte der Auftragseingang von Dräger währungsbereinigt um 4,3 Prozent zu. Einem deutlichen Anstieg in Europa stand dabei ein währungsbereinigter Rückgang in der Region Amerika sowie in Afrika, Asien und Australien gegenüber. Der Umsatz von Dräger lag im dritten Quartal währungsbereinigt 6,4 Prozent über dem Vorjahresquartal. In allen Regionen verzeichnete Dräger dabei Wachstum.Ergebnis nach neun MonatenInsgesamt erwirtschaftete Dräger in den ersten neun Monaten 2019 ein Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von -2,9 Mio. Euro (9 Monate 2018: -41,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug -0,2 Prozent (9 Monate 2018: -2,4 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern belief sich dabei auf -10,9 Mio. Euro (9 Monate 2018: -34,7 Mio. Euro).