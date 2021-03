XETRA-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (11.03.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: 2021 ist wieder "Normalität" angesagt - AktienanalyseDie Corona-Pandemie hat dem Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DRWKF) einen noch stärkeren Gewinnsprung beschert als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss 2020 habe rund 250 Mio. Euro betragen, wie das SDAX-Unternehmen bei Vorlage der kompletten Jahresbilanz mitgeteilt habe - über sieben Mal mehr als im Jahr zuvor. Der Auftragseingang sei um rund 35 Prozent auf knapp 3,8 Mrd. Euro gewachsen. Auch in den kommenden Jahren erwarte Drägerwerk gute Geschäfte. "Wir haben nicht nur für 2021 eine Vision, sondern darüber hinaus", so Vorstandschef Stefan Dräger. Allerdings rechne er nicht mehr mit einer Fortsetzung der pandemiebedingten Sonderkonjunktur. Dräger gehe von einem währungsbereinigten Erlösrückgang zwischen sieben und elf Prozent aus. Die erwartete schwächere Umsatzentwicklung werde sich auch auf das Ergebnis auswirken, so der Manager.Die Anleger hätten es so kommen sehen - die Aktie trudele bereits seit längerem abwärts. Für Enttäuschung habe zudem gesorgt, dass Drägerwerk trotz des hervorragenden Geschäftsverlaufs nur eine unveränderte Dividende 19 Cent je Vorzugsaktie zahlen wolle - um die Eigenkapitalquote zu stärken. Diese sei 2020 aufgrund der Kündigung von Genussscheinen von 41,9 Prozent auf 31 Prozent gesunken. Inzwischen habe die Aktie allerdings selbst das pessimistischste Kursziel unterboten. Zudem gebe es zwischen 60 und 50 Euro nun mehrere Unterstützungen, die die Abwärtsbewegung stoppen würden, zumindest aber deutlich verlangsamen sollten. (Ausgabe 9/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:66,80 EUR +2,30% (11.03.2021, 11:26)