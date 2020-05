Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem Forschungsprojekt sei es der Dr. Hönle AG gelungen, einen Nachweis über die Wirksamkeit von kurzwelliger, energiereicher UVC-Strahlung bei der Inaktivierung von SARS-CoV-2-Viren zu erbringen. An der Börse kämen die Ergebnisse gut an. Die Hönle-Aktie springe über 25 Prozent nach oben.Bei den Labortests am Institut für Medizinische Virologie des Universitätsklinikums Frankfurt seien verschiedene UV-Technologien zum Einsatz gekommen - und egal ob die Entkeimungsgeräte mit UVC-Entladungslampen oder UV-LED ausgestattet gewesen seien: Abtötungsrate und Abtötungszeit seien konstant reproduzierbar gewesen.Die Ergebnisse würden zeigen, dass die neuartigen Coronaviren mit speziellen Hönle UV-Geräten binnen Sekunden zuverlässig abgetötet würden. Die im Labor erreichte Abtötungsrate liege bei 99,99 Prozent.Was bedeute das? Ein Infektionsrisiko mit COVID-19 lasse sich durch eine UVC-Entkeimung von Luft und Oberflächen sicher und effizient minimieren, so das Fazit in der Pressemitteilung der Dr. Hönle AG.Der UV-Spezialist setze die Forschungsergebnisse mit Hochdruck in seinen neuen Gerätserien STERICUBE und STERIAIR zur UV-Keimabtötung um, die neben Entkeimungskammern auch Handlampen enthalten würden.In diesen Bereichen sei durch die Ansteckungsgefahr, die von Aerosolen ausgehe, auch die UVC-Entkeimung von Raumluft von großer Bedeutung. Die Einsatzgebiete würden hier von Wartezimmern, Gasträumen und Küchen, Gruppen- und Klassenzimmern bis hin zu Fahrzeugen zum Personentransport wie Züge oder Busse reichen.Hönle gehöre zu den weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der UV-Technologie für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen stelle UV-Bestrahlungsgeräte für die Bereiche Kleb- und Kunststoffhärtung sowie die Farb- und Lacktrocknung her. Außerdem würden die Gebiete Oberflächenentkeimung mit der umfangreichen Produktpalette abgedeckt.Der Bereich mit UV-Lampen mache rund 20 Prozent der Umsätze aus und könnte nun an Bedeutung gewinnen. Könne dann auch das margenstarke Klebstoff-Geschäft wieder anziehen, könnte die Gesellschaft und damit auch die Aktie zu alter Stärke zurückfinden.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 habe die Gesellschaft Ende April zurückgezogen. Warburg Research habe die Kaufempfehlung - vor den Labortests - mit einem Kursziel von 65 Euro bestätigt. Analyst Malte Schaumann habe zwar die schwächere Profitabilität des UV-Spezialisten im zweiten Geschäftsquartal moniert. Die mittelfristigen Aussichten seien allerdings gut geblieben. Seine Kollegen von Hauck & Aufhäuser würden die Papiere bei 51 Euro fair bewertet sehen. (Analyse vom 25.05.2020)