Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Dr. Hönle-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

46,45 EUR -0,64% (12.05.2021, 11:57)



Tradegate-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

46,45 EUR -0,75% (12.05.2021, 12:21)



ISIN Dr. Hönle-Aktie:

DE0005157101



WKN Dr. Hönle-Aktie:

515710



Ticker-Symbol Dr. Hönle-Aktie:

HNL



Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (12.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dr. Hönle habe im Vorjahr in seinen Kerngeschäftsfeldern zwar unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. Doch die Talsohle scheine mittlerweile durchschritten. Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (ende am 30. September) sei wieder deutlich besser ausgefallen als Q1. Zudem habe der UV-Technologieanbieter mit seinen Anlagen und UV-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Oberflächen noch ein Ass im Ärmel. Am Ende des Jahres solle daher eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung zu Buche stehen.Dr. Hönle entwickle UV- und LED-Technologien, die vor allem bei der Härtung von Kleb- und Kunststoffen sowie in der Farb- und Lacktrocknung zum Einsatz kämen. Nach dem schwachen Jahresauftakt 2020/21 habe die Gesellschaft für das zweite Quartal eine deutliche Verbesserung in Aussicht gestellt - und heute entsprechend geliefert. Vergleiche man das zweite Quartal mit dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, werde deutlich, dass sich alle wichtigen Kennzahlen verbessert hätten.Ebenfalls positiv: Dr. Hönle spüre eine Belebung der Nachfrage auf allen Ebenen. Die Gesellschaft entwickle UV- und LED-Technologien, die vor allem bei der Härtung von Kleb- und Kunststoffen sowie in der Farb- und Lacktrocknung zum Einsatz kämen. Um das geplante Wachstum im Klebstoffsegment - mittlerweile würden alle großen Smartphone-Hersteller Klebstoffe aus dem Hause Hönle einsetzen - darstellen zu können, seien sowohl die Entwicklungs- als auch die Vertriebskapazitäten erhöht und die räumlichen Kapazitäten erweitert worden.Während die dämpfenden Auswirkungen der Coronakrise im Segment Geräte & Anlagen in einzelnen Bereichen wie etwa dem Druckmaschinenmarkt im ersten Halbjahr 2020/21 noch deutlich zu spüren gewesen seien, erwarte der Vorstand im zweiten Halbjahr hier stärkere Umsatz- und Ergebnisbeiträge.Zudem werde eine gute Geschäftsentwicklung mit Anlagen und UV-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Oberflächen erwartet. Verschiebungen bei den Auslieferungen seien Geschichte. Hönle werde die Produktpalette an leistungsstarken Luftentkeimungssystemen weiter ausbauen und die Marketingaktivitäten intensivieren. Nach der Markteinführung in Deutschland sollten der europäische Markt und anschließend der US-Markt erschlossen werden.Auch wenn Vorstand Norbert Haimerl unverändert davon ausgehe, dass die positiven Effekte im Jahresverlauf deutlich überwiegen würden, könne zum aktuellen Zeitpunkt noch keine zuverlässige quantitative Prognose für das Gesamtjahr abgegeben werden. Der Vorstand erwarte jedoch für das Berichtsjahr eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr.Behalte Haimerl recht, dann sollte die Talsohle endgültig durchschritten sein und in den kommenden Monaten eine nachhaltige Verbesserung der operativen Entwicklung erzielt werden. Damit liege im Gesamtjahr bei Umsätzen von 120 Millionen Euro und Margen von annähernd 15 Prozent ein deutlicher Gewinnsprung Richtung zwei Euro weiter im Rahmen des Möglichen. Setze sich diese Einschätzung bei den Investoren durch, dürfte die Aktie nicht mehr lange unterhalb der 50-Euro-Marke notieren."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFX