Paris (www.aktiencheck.de) - Die Hiobsbotschaften rund um das Coronavirus reißen nicht ab, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Gegenteil: Weltweit steige die Zahl der infizierten Personen weiterhin an. Besonders kritisch sei die Situation in weiten Teilen der USA, wobei vor allem der Großraum New York schwer betroffen sei. Wie sehr das Virus auch der Wirtschaft zu schaffen mache, sei derzeit noch nicht im Detail absehbar. Doch führende Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) würden ein düsteres Bild zeichnen. So würden die IWF-Ökonomen 2020 die schlimmste Rezession seit der Großen Depression in den 1930erJahren erwarten. Konkret: Laut dem IWF werde das globale BIP dieses Jahr um 3,0 Prozent schrumpfen.



Auch die jüngst veröffentlichten US-Konjunkturdaten würden nicht allzu viel Mut machen. So sei die US-Industrieproduktion im März gegenüber dem Vormonat um 5,4 Prozent geschrumpft. Das Minus sei nicht nur größer ausgefallen als vorab vermutet, es sei auch der stärkste Einbruch seit dem Jahr 1946 gewesen. Kräftig bergab sei es auch mit den Umsätzen im Einzelhandel gegangen - und zwar um 8,7 Prozent gegenüber Februar. Trotz der Negativnachrichten schlage sich die US-Börse - wohl vor allem aufgrund der zahlreichen fiskal- und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen - aber recht wacker. Zwar weise der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) recht hohe Schwankungen auf, doch unterm Strich habe er in den vergangenen Tagen in etwa das Niveau gehalten. Wie sich der US-Index in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln werde, sei so schwer vorherzusagen wie selten zuvor. Stetig steigende Kurse sollten Anleger aber wohl nicht erwarten. (17.04.2020/ac/a/m)



