Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten drei Wochen ist der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in den Seitwärtsmodus übergegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ablesen könnten Anleger dies insbesondere an den letzten Wochenkerzen, welche die Marke von 21.500 Punkte getestet und in diesem Dunstkreis jeweils kleine Kerzenkörper ausgeprägt hätten.



Diese Entwicklung hinterlasse auch Spuren bei den quantitativen Indikatoren. So würden beispielsweise RSI und MACD aktuell eine divergente Entwicklung zeigen. Wenngleich sich also durchaus Mahnfaktoren identifizieren lassen würden und die laufende Rally zumindest etwas ins Stocken gerate, sei letztlich doch die alte Ausbruchsmarke in Form des ehemaligen Rekordhochs von Anfang März bei 21.169 Punkten (bisher) verteidigt worden. Insgesamt würden sich die alten Hochs bei gut 21.000 Punkten als engmaschiger Stopp-Loss auf der Unterseite anbieten. Unter strategischen Gesichtspunkten gelte es zudem die Kreuzunterstützung aus dem Apriltief (20.380 Punkte) und dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 20.362 Punkten) zu beachten. Ohne eine Verletzung dieser Kernunterstützungen könnten die amerikanischen Standardwerte bis in den Hochsommer hinein noch das Potenzial aus der Schiebezone von Februar bis Juni im Bereich von 22.000 Punkten ausschöpfen. (12.07.2017/ac/a/m)