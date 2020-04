Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf das Ausverkaufstief des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) von Ende März bei 18.214 Punkten folgte eine dynamische Erholungsrally, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch diese stoße aktuell an massive charttechnische Grenzen. Als solche würden die Analysten die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 23.750 Punkten) und der 50%-Korrektur des gesamten Abverkaufs seit Februar (23.891 Punkte) ansehen. Der erneute Rückfall unter die langfristige Glättung werfe nun die Frage nach einem Ende der technischen Reaktion und einer Rückkehr in den Krisenmodus der amerikanischen Standardwerte auf. die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden methodisch gerne unterschiedliche Zeitebenen miteinander verknüpfen. So wollten sie auch zur Beantwortung der aktuell entscheidenden Frage vorgehen. Da das Aktienbarometer im Tageschart den steilen Erholungstrend inzwischen habe preisgeben müssen - und zwar per Abwärtsgap (auf Tagesbasis bei 23.627/23.365 Punkten) -, würden die Analysten die Gefahr für sehr real halten. Das Tief von Ende 2018 bei 21.792 Punkten definiere in diesem Kontext die nächste Unterstützung. Die zuletzt angeführte Haltemarke harmoniere dabei bestens mit zwei Anfang April in entgegengesetzter Richtung gerissener Kurslücken im Tageschart. (22.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >