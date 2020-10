Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Kursverlauf der Transporttitel sehen wir unverändert als einen der absoluten Schlüsselcharts des 4. Quartals an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während der letzten gut zweieinhalb Jahre habe die Marktteilnehmer im Bereich der horizontalen Hürden zwischen 11.359 und 11.624 Punkten immer wieder der Mut verlassen. Dank des neuen Rekordhochs sei dieser Deckel gelüftet worden, so dass ein prozyklisches Investmentkaufsignal entstehe. Gestern habe der "Transport Index" sein Allzeithoch bis auf exakt 12.000 Punkte weiter ausbauen könnenb. Der neue Rekordstand besitze aber noch weitergehende Implikationen als den bloßen Vorstoß in "uncharted territory": So könne der scharfe Kurseinbruch vom Frühjahr sowie die anschließende Erholung als V-förmiges Kursmuster interpretiert werden. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Januar bis März (13.223 Punkte) definiere eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele auf der Oberseite. In der Summe würden die Transporttitel einen unterstützenden Faktor für die Aktienmärkte insgesamt darstellen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) in Zukunft nicht mehr unter das Januarhoch bei 11.359 Punkten zurückfallen. (20.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.