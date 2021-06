Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es ist absolut ungewöhnlich, dass wir binnen gut einer Woche dreimal den Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) analysieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allein daran könnten Anleger erkennen, dass wir dem Kursverlauf der Transporttitel derzeit eine Schlüsselrolle beimessen. Schließlich könnte sich die "Dow-Theorie" aktuell als Achillesferse des Marktes erweisen, denn das Unterschreiten des Signalgebers auf der Unterseite in Form der ehemaligen Wochentiefs bei 15.300 Punkten verfestige sich. Aus Sicht des Tagescharts liege seit letzter Woche zudem eine Topbildung mit einem Abschlagspotential von rund 900 Punkten vor. Das daraus resultierende Kursziel harmoniere sehr gut mit einem Fibonacci-Level bei 14.374 Punkten. Danach bilde das Januarhoch (13.209 Punkte) in Verbindung mit einer weiteren Fibonacci-Projektion (13.223 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich. Auf der Indikatorenseite stelle das jüngste MACD-Ausstiegssignal - zuvor habe der Trendfolger historische Rekordhöhen erreicht - einen zusätzlichen Belastungsfaktor dar. Aufgrund des konjunkturellen Vorlaufcharakters der Transportwerte dürfte auch der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) vor einer herausfordernden Phase stehen.



Mit Blick auf das näher rückende 3. Quartal wollten sich die Analysten im zweiten Schritt mit den saisonalen Rahmenbedingungen des Dow Jones Transportation gesondert auseinandersetzen. Die heißen Sommermonate würden unter zyklischen Gesichtspunkten oftmals eine schwankungsintensive Periode markieren. Das gelte insbesondere für den Transport Index. Auf Basis der Daten seit 1988 zeichne sich das 3. Quartal vor allem durch große Ausschläge aus. So bewege sich die Spannbreite der Ergebnisse zwischen -26% und +25%. Eine Zunahme der Volatilität sollten Investoren also unbedingt auf dem Radarschirm haben. Trotz des zugrundeliegenden Bullenmarktes falle die Trefferquote mit 16 zu 17 (= 48%) letztlich sogar leicht negativ aus. Innerhalb des holprigen 3. Quartals stelle der August eine besondere Herausforderung dar. Über die letzten gut 30 Jahre habe der Dow Jones Transportation im Hochsommer nur in 39% aller Fälle Kursgewinne verbuchen können. Am beeindruckendsten sei aber die folgende Berechnung: Wenn Anleger seit 1988 immer nur im 3. Quartal in den Transporttiteln investiert gewesen wären, stünde mittlerweile ein Kursverlust von mehr als 40% zu Buche. Das angeschlagene Chartbild könnte deshalb auf saisonal fruchtbaren Boden fallen. (21.06.2021/ac/a/m)





