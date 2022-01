Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Wahl ist vor der Zwischenwahl, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Sommerloch scheine im 2er-Jahr einen Monat früher zu beginnen. Bringe der April im 2er-Jahr durchschnittliche Verluste von -2,31%, würden im Mai und Juni weitere Abschläge in Höhe von -2,38% und -1,51% folgen. Nur ein Drittel aller Juni-Monate in einem 2er-Jahr ende überhaupt positiv. Der Gegenschlag der Bullen folge im Hochsommer des 2er-Jahres. Sowohl der Juli (Ø-Rendite: +3,32%) als auch der August (+4,48%) würden für ein heiteres Investorengemüt sorgen. Zwei Drittel aller Juli-Monate und drei Viertel aller August-Monate würden hier positive Vorzeichen liefern. Der September sei im 2er-Jahr überdurchschnittlich schlecht (Ø-Rendite: -1,57% bei einer Trefferquote von 33,33%). Das 2er-Jahr ende im Schnitt jedoch mit einem freundlichen November (Ø-Rendite: +1,60% bei einer Trefferquote von 66,67%) und Dezember (Ø-Rendite: +1,10% bei einer Trefferquote von 75%). Das Zwischenwahljahr verlaufe nicht ganz so turbulent wie das 2er-Jahr. So sei das Sommerloch hier nicht allzu stark ausgeprägt. Einzig im Juni sei dieser Effekt mit einem durchschnittlichen Verlust von -0,99% und einer Trefferquote von 40% deutlich zu spüren.Nach einem eher ruhigen Juli (Ø-Rendite: +0,77%) und August (+0,20%) warte im Schnitt ein trostloser September auf die Investoren. Durchschnittlich komme es hier zu Verlusten in Höhe von -1,32% bei einer Trefferquote von 41,38%, schlechter als ein September in der Gesamtbetrachtung, aber zumindest besser als in einem 2er-Jahr. Als Aushängeschilder im Zwischenwahljahr hätten sich der Oktober und November herausgestellt. Während der Dow Jones im Schnitt 1,64% im Oktober eines Zwischenwahljahres hinzugewinne, folge im November ein Plus von 1,56%. Beide Monate würden sich also besser als in der Gesamtbetrachtung entwickeln. Fazit der Analyse: Während sich das 2er-Jahr als sehr turbulent herausstelle, gehe es im Zwischenwahljahr eher gemächlich zu. Das Sommerloch sei im 2er-Jahr besonders stark ausgeprägt. Es beginne bereits im April und dauere bis einschließlich Juni an. Im Juli und August des 2er-Jahres komme es hingegen zu deutlichen Kursgewinnen, ehe im September signifikante Abschläge drohen würden. Auch im Zwischenwahljahr gebe es im September nicht viel zu holen. Doch auf die September-Ernüchterung folge im Zwischenwahljahr ein goldener Herbst. (12.01.2022/ac/a/m)