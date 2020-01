Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir haben jüngst untersucht, welche Auswirkungen ein besonders gutes Aktienjahr mit mehr als 15% Kursplus bis Ende Oktober beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) für die weitere Kursentwicklung der amerikanischen Standardwerte bis zum Jahresultimo hat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Abgeschlossen hätten sie ihre Analyse mit den Implikationen eines besonders guten Aktienjahres auf das Folgejahr. Zur Erinnerung: Sowohl die Trefferquote als auch der durchschnittliche Kurszuwachs würden nach einem starken Aktienjahrgang schwächer ausfallen. Die Schlussfolgerung, eine besonders gute Aktienentwicklung im Vorjahr stelle eine Hypothek für das Folgejahr dar, sei dennoch nur die halbe Wahrheit. Deshalb lohne es sich aus Investorensicht noch einmal tiefer in die Analyse einzusteigen, zumal das Jahr 2019 die Voraussetzungen erfülle. Somit liefere das im Folgenden vorzustellende Ablaufmuster möglicherweise eine Blaupause für die Kursentwicklung des Dow Jones im Jahr 2020. "Stärke zieht weitere Stärke nach sich", laute eine Basisannahme der Technischen Analyse. Genau diesen "Markenkern" ihrer Analysemethode möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt anhand der Daten der US-"blue chips" seit 1916 überprüfen.



Sie hätten also für den Dow Jones alle Jahre mit einem Wertzuwachs von mehr als 15% herausgefiltert. Eine Wertentwicklung in dieser Größenordnung diene ihnen als Maßstab für ein besonders freundliches Aktienjahr. Insgesamt würden seit 1916 39 Jahre diese Renditeanforderung erfüllen. Danach hätten sie untersucht, welche Auswirkungen eine derart gute Performance auf den Kursverlauf des Folgejahres besitze. Gemessen am durchschnittlichen Verlauf der Folgejahre seien Anschlussgewinne in einer Größenordnung von knapp 6% wahrscheinlich. Die o. g. Basisannahme werde also bestätigt! Bis in den Spätsommer hinein bestehe saisonaler Rückenwind! Anleger, welche eine starke Rally im Vorjahr vom ersten Handelstag des Folgejahres als Bremsklotz interpretieren würden, würden deshalb zu kurz greifen. Dabei verlaufe die Kursentwicklung bis zum Hochsommer des Folgejahres zudem recht stabil. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit für die Ausprägung eines oberen Wendepunktes, ehe in der Folge sogar ein deutlicher Herbstrückschlag drohe. Per Saldo falle das durchschnittliche Kursplus nach einem besonders guten Aktienjahr zwar unterdurchschnittlich aus, doch das sei vor allem den Turbulenzen im letzten Drittel des Folgejahres geschuldet.

