Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte im Allgemeinen und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im Speziellen erleben ein sehr konstruktives Aktienjahr 2019, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So liege letzterer per Ende Oktober mehr als 15% im Plus. Weshalb sei das einer besonderen Erwähnung wert? Es gehöre zur Basisannahme der Technischen Analyse, dass sich einmal etablierte Trends fortsetzen würden. Stärke also weitere Stärke nach sich ziehe. Deshalb würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt regelmäßig sog. "bedingte Wahrscheinlichkeiten" untersuchen. Wie realistisch seien weitere Kurszuwächse nach einem ohnehin schon freundlichen Aktienjahr? In diesem Kontext hätten die Analysten untersucht, was Anleger beim Dow Jones von den letzten beiden Monaten des Jahres erwarten könnten, wenn die US-Standardwerte zuvor bis Ende Oktober um mehr als 15% hätten zulegen können. Unter dieser Vorbedingung sei es seit 1897 lediglich drei Mal zu Kursverlusten gekommen. In 29 Jahren habe der Dow in den letzten beiden Monaten des Jahres dagegen weitere Anschlussgewinne realisiert. Neben der Trefferquote von über 90% sei der durchschnittliche Kurszuwachs von 4,7% bemerkenswert. Beide Kennziffern würden die Pendants der Jahre, in denen der Dow bis Oktober um weniger als 15% habe zulegen können, deutlich in den Schatten stellen. (06.11.2019/ac/a/m)



