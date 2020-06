Wie lange laufe eine Erholungsbewegung?



Insgesamt 98 Böden seien im Dow Jones auf diese Weise seit dem Jahr 1896 auszumachen, der letzte erzielt am 23. März (Corona-Tief beim Dow Jones). Nun werde gemessen, wie viele Wochen die Erholungen gereicht hätten, ehe zumindest eine 10%-ige Korrektur eingesetzt habe (im Dow Jones bislang nicht erfolgt!). Es würden drei Fälle unterschieden: 1) Es sei zu einem Unterschreiten oder einer mindestens 10-Prozent-Korrektur innerhalb der ersten drei Monate (13 Wochen) gekommen, 2) Es sei hierzu zwischen dem 4. und 6. Monat (14-26 Wochen) gekommen oder der Dow Jones habe es geschafft, länger als sechs Monate (26 Wochen) ohne eine solche Korrektur auszukommen. Wir würden uns also mit dem aktuellen Fall gerade noch in Szenario 1 (bislang 12 Wochen ohne 10-Prozent-Korrektur) bewegen.



Boden-Analyse: Auswertung



38 der 98 potenziellen Böden hätten die erste Erholungsphase nicht ohne scharfe Korrektur überlebt. 41 Exemplare kämen tatsächlich mindestens sechs Monate ohne eine solche aus. Die Performance-Angabe zeige nun an, wie es in der jeweiligen Konstellation in den darauffolgenden drei Monaten mit dem Aktienmarkt durchschnittlich weitergegangen sei. Die Tendenz (leider sei es nicht mehr) gehe dahin, dass es für die nähere Zukunft umso förderlicher sei, je länger der Aktienmarkt ohne nennenswerte Rücksetzer auskomme. Die durchschnittlichen Renditen lägen mit 2,3 bis 3,6 Prozent aber sehr nah beisammen.



Die Unterschiede wären überhaupt nicht der Rede wert, wenn sich die drei Gruppen nicht gleichzeitig und deutlich hinsichtlich ihrer 3-Monats-Volatilität unterscheiden würden. In Gruppe 1 bekomme man die schlechteste Renditeerwartung mit der größten Schwankung, in Gruppe 3 die höchste Renditeerwartung mit der geringsten Schwankung. Im letzteren Fall führe das sogar zu einem sehr akzeptablen Sharpe Ratio von 0,53. Die Trefferquote (im Sinne eines steigenden Markts in den nächsten drei Monaten) steige dabei von für Börsenverhältnisse miserablen 50 Prozent auf sehr solide 73 Prozent.



Ein vielleicht interessantes Detail: Im laufenden Jahr würde der Übergang in Szenario 3 zeitlich genau dem Beginn des historisch starken Winterhalbjahrs an der Börse entsprechen.

Keine "Weltformel", aber



Die kleine Analyse lege nahe, dass es tatsächlich Merkmale gebe, mithilfe derer sich schwache und starke Böden voneinander unterscheiden lassen würden. Grundaussage: Je länger ein Boden halte und ohne nennenswerte Korrekturen auskomme, umso besser werde das künftige(!) Chance-Risiko-Verhältnis für den Anleger.



Mit dem gezeigten Ansatz lasse sich allerdings nicht unmittelbar am Tief erkennen, in welche Gruppe sich der aktuell betrachtete Boden einordnen werde. Und eine 100- Prozent-Trefferquote werde man ohnehin nie erreichen. An der Börse würden sich eben die Gewinnwahrscheinlichkeiten nur etwas mehr auf die eigene Seite ziehen lassen. Die obigen Erkenntnisse vermögen hierfür ein Puzzlestück zu liefern - nicht mehr, aber auch nicht weniger. (22.06.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eine zentrale Frage für Anleger ist aktuell natürlich, ob der finale Börsenboden infolge der Coronapandemie bereits gesehen wurde - oder man noch beziehungsweise wieder Vorsicht beim Investieren walten lassen sollte, so Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Eine technische Betrachtung der Erholungsbewegungen.8255,65 Punkte: Das sei bisherige "Corona-Tief" (auf Xetra-Basis) am 16. März inmitten der Krise in Deutschland. Der seinerzeit vorgestellte Corona-Trendwende-Indikator (www.aktienreports.de) habe diesen beruhend auf den täglichen Infektionszahlen mit etwas Verzögerung vorhergesagt. Er habe jedoch nichts darüber ausgesagt, ob nach einer Zeit der Entspannung (wie in den letzten drei Monaten) die Märkte nochmals nach unten wegbrechen würden. Dummerweise seien allerdings stets genau die zentralen Börsenfragen meist auch am schwierigsten zu beantworten. Und die Börse folge hier wie immer einem Eigenleben. Klar sei, dass sie der hoffentlich kommenden, wirtschaftlichen Erholung vorausgelaufen sei - das sei soweit eine "ganz normale" Entwicklung. Für diesen Artikel werde nun der Ansatz gewählt, vergangene Börsenböden zu analysieren. Es solle herausgefunden werden, ob sich an deren Strukturen etwas über den aktuellen, potenziellen Boden lernen lasse.Psychologie hinter Börsenböden?Technische VorbereitungenFolgende Konkretisierungen würden vorgenommen: Als ein potenzieller Boden werde ein Aktienmarkt eingestuft, der niedriger notiere als an allen anderen Tagen im vorausgehenden Jahr ("12-Monats-Tief") und zudem auch geringer als zwei Wochen danach. Nach diesen zwei Wochen sei also ein jeder Boden sichtbar - und darauf aufbauend würden sich künftige Performances messen lassen. Die Korrektur sei demzufolge die Bewegung unmittelbar vor dem Boden. Sie könne also ganz unterschiedlich stark ausgefallen sein. Der potenzielle Boden könne sich nun als langfristiger Boden erweisen, idealerweise indem der Aktienmarkt nie wieder zu diesem Kurs zurückkomme. Oder er werd erneut unterschritten: Nach obiger Festlegung also frühestens nach zwei Wochen plus einem Tag. Auf dieser Grundlage würden wir nun einmal die Börsenböden in der Geschichte des Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) betrachten.