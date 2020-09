Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones konsolidierte in der vergangenen Woche um 1,8%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Er habe bei 28.133 Punkten geschlossen. Dennoch habe er das Gap vom 21. Februar bei 28.893 Punkten schließen können, ehe Gewinnmitnahmen insbesondere im Technologiesektor und bei Wachstumswerten eingesetzt hätten. Die anderen marktbreiten Indices hätten stärkere Kursverluste hinnehmen müssen. Aus technischer Sicht sei bisher kein größerer Schaden entstanden, die schwachen Tage hätten nicht mal ausgereicht, die 38-Tage-Linie (derzeit bei 27.489 Punkten) bzw. das Verlaufshoch von Anfang Juni bei 27.580 Punkten zu testen. Die Konsolidierung sei aus Sicht der Analysten unvollendet, deshalb sollte das Aufwärtspotenzial derzeit beim bisherigen Allzeithoch bei 29.569 Punkten limitiert sein.Die Divergenzen, die sich seit geraumer Zeit herausgebildet hätten, könnten nicht in zwei schwachen Tagen abgebaut werden und würden nach wie vor zur Vorsicht mahnen. Ein Retest der 200-Tage-Linie werde über kurz oder lang kommen und werde mehr Klarheit über die mittelfristige Ausrichtung der US-Märkte bringen. Die Analysten würden die US-Börsen aktuell an einer entscheidenden Position sehen, denn bei der Rally der letzten Wochen könnte es sich lediglich um eine Bärenmarktrally gehandelt haben. Dann müssten sich die Marktteilnehmer jetzt defensiver positionieren. Die US-Indices müssten sich aktuell stabil über der 200-Tage-Linie halten, um eine Bestätigung für weiteres Aufwärtspotenzial generieren zu können. (07.09.2020/ac/a/m)