Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute morgen im Bereich der 22.060/22.000. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern morgen.

Denkbar sei dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 22.020-Punkte-Marke zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, zunächst die 22.025/28, die 20.038/41 und dann die 22.051/54 Punkte anzulaufen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, wäre das TH von gestern das nächste Anlaufziel.



Könne sich der Dow über die 22.062 Punkte schieben, so könnte er dann die 22.076/78, die 22.088/90 und dann die 22.103/05 Punkte anlaufen. Schaffe er es, sich über die 22.103/05 zu schieben, so wären die 22.127/30, die 22.147/50 und die 22.161/63 Punkte die nächsten Anlaufbereiche.



Gelinge es der Dow Jones heute nicht sich über der 22.020-Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 22.015/10 Punkte und dann bis zum TT von gestern gehen könnten. Komme es hier zu keinen Erholungen, so wären die 21.980/76 bzw. die 21.963/60 bzw. die 21.950/47 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Gehe es heute unter die 21.950/47 Punkte, so könnte der Dow dann die 21.935/32, die 21.919/15 und dann die 21.908/04 Punkte erreichen. Würden bei 21.908/04 Punkten keine Erholungen gelingen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die dann die 21.890/88, die 21.875/72 Punkte bzw. die 21.860/55 Punkte erreichen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 22.018/31/88 als auch bei 22.123/60/71/84 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 22.228/44/84 als auch bei 22.367 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 22.031/18 als auch bei 21.965 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 21.876 und bei 21.738 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



22.076 (22.105) bis 21.976 (21.935) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (10.08.2017/ac/a/m)





