Hannover (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte bleiben die Gefangenen einer fast schon chronischen Euphorie, so die Analysten der Nord LB.



Ein überschwänglicher Optimismus sei nach Auffassung der Analysten jedoch selten ein guter Ratgeber für Anleger. Risiken würden momentan von den Investoren weitgehend ausgeblendet. Insofern würden Rückschläge drohen. Vor allem US-Aktien seien auch nicht mehr günstig bewertet. Folglich sollte man nun über Gewinnmitnahmen nachdenken. Am Aktienmarkt sei generell gesprochen aber noch keine Spekulationsblase zu beobachten; angesichts des vor allem in Euroland weiterhin niedrigen Zinsniveaus sollten Rückschläge also zum Wiedereinstieg genutzt werden. (25.01.2017/ac/a/m)