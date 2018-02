Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 24.590/24.680 und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 24.680-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann versuchen, die 24.738/41, die 24.775/78 und dann die 24.811/14 Punkte anzulaufen. Könne er sich über die 24.811/14 Punkte schieben, so wären die 24.858/61, die 24.885/88, die 24.909/13 und dann die 24.939/42, bzw. die 24.963/66 Punkte die nächsten Anlaufziele. Gehe es heute über die 24.963/66 Punkte, so wären die 24.989/92, die 25.025/28 und die 25.055/58 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 24.680-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 24.626/23, die 24.585/82 und dann die 24.555/52, die 24.525/22, die 24.505/00 und die 24.467/64 Punkte erreichen. Bei ausgeprägter Dynamik wäre auch ein Erreichen der 24.434/30, der 24.414/11 und der 24.386/83 Punkte denkbar.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 24.718 als auch bei 25.109 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.251 als auch bei 25.350/77 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 24.662 als auch bei 24.547 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.363 als auch bei 23.902 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 24.882 (25.015) bis 24.555 (24.386) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.02.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 24.880/25.020 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zunächst abwartend bewegt. Der Dow Jones habe in einer engen Range seitwärts geschwankt. Mit Aufnahme es Handels sei es dann in dynamischen Aufwärtsimpulsen bis in den Bereich der 25.200 Punkte gegangen. Mit der Veröffentlichung des FED-Protokolls sei es dann zu einem Spike bis an die 25.270 Punkte gekommen. Diese Bewegung sei im Nachgang dessen aber wieder abverkauft worden. Der Dow Jones habe bis zum Handelsschluss dynamisch und deutlich nachgegeben. Es sei deutlich unter die 24.800 Punkte gegangen. Nachbörslich habe sich die Schwäche fortgesetzt. Der Index habe sich erst im Frühhandel stabilisieren und erholen können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 25.157/60 Punkte weiter bis maximal an die 25.187/90 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch deutlich überschritten worden, das Setup habe damit nicht gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 24.755/52 Punkte nicht ganz an das maximale Anlaufziel der Experten auf der Unterseite bei 24.723/20 Punkten gegangen.Tageshoch: 25.270 (Vortag 25.211) Tagestief: 24.738 (Vortag: 24.881) Range: 532 Pkte (Vortag: 239 Pkte)Der Dow Jones habe sich gestern zunächst über der 25.000-Punkte-Marke behaupten können, sei dann aber unter diese Punkte-Marke gefallen. Insgesamt habe sich das Chartbild durch den Rücksetzer gestern Abend eingetrübt. Der Index notiere jetzt unter der EMA20/50 und EMA200 (im 4h-Chart). Er habe es gestern nicht geschafft, sich über die EMA20 (im 4h-Chart) zu etablieren. Denkbar sei, dass es heute zu einer technischen Reaktion kommen könnte, übergeordnet bestehe aber nach wie vor die Möglichkeit weiterer Rücksetzer, die bis in den Bereich der 23.000 Punkte gehen könnten.