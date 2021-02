NYSE-Aktienkurs DoorDash-Aktie:

161,50 USD -1,86% (26.02.2021, 16:44)



ISIN DoorDash-Aktie:

US25809K1051



WKN DoorDash-Aktie:

A2QHEA



NYSE-Symbol DoorDash-Aktie:

DASH



Kurzprofil DoorDash Inc.:



DoorDash Inc. (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, NYSE-Symbol: DASH) ist ein amerikanischer Lebensmittel-Lieferservice mit Sitz in San Francisco. Das Unternehmen wurde 2013 in Palo Alto, Kalifornien, eingeführt. Ab Januar 2020 hatte es den größten Marktanteil bei der Lieferung von Lebensmitteln in den USA. DoorDash hielt seinen Börsengang am 9. Dezember 2020 ab. (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DoorDash-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von DoorDash Inc. (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, NYSE-Symbol: DASH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die DoorDash-Aktie sei nach unten gegangen. Vorbörslich habe es den Wert richtig erwischt. DoorDash habe Zahlen gemeldet: 970 Mio. USD - erwartet worden seien 938 Mio. USD. Der Verlust habe 267 Mio. USD betragen. Bei den Nahrungsmittelzulieferern sei das durchaus nachvollziehbar, das in der Aufbauphase durch gewissen Zeitraum Verluste auflaufen würden, weil die Logistik aufgebaut werden müsse. Dann fange der Verdrängungswettbewerb an - das werde von den Margen auch immer knapper. Nichtsdestotrotz sei DoorDash aber gut gefahren, was den Umsatz betreffe. Schlecht sei aber der Ausblick. Man spreche von dem Impfstoff-Beginn. Für DoorDash bedeute dies, dass die Leute vermutlich dann wieder häufiger außer Haus essen würden. Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass die DoorDash-Aktie nach unten geht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DoorDash-Aktie: